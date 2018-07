Quello che non torna della sentenza sulla “trattativa” Stato-mafia spiegato in dieci punti

Musica live - nuove regole a Belluno. Osteria dal Bocia : è Quello che ci voleva : Da aprile abbiamo avviato una rassegna di concerti jazz, ci teniamo a far vivere la nostra terrazza e a proporre alla città spettacoli di un certo livello. Il decreto del Primo cittadino darà una ...

A quando la presentazione globale di Honor Note 10 : Quello che c’è da sapere : Si fanno più intensi i rumors intorno a Honor Note 10, dispositivo a cui l'azienda cinese sta lavorando da un paio d'anni (l'ultimo esponente della linea, infatti, era stato Honor Note 8, saltando di fatto l'esemplare con la numerazione 9, e passando direttamente al device di cui avremo evidenza da qui a poco). L'ultima immagina teaser trapelata ci svela il giorno in cui il terminale verrà presentato in Cina: il 31 luglio 2018 sarà la data ...

In un video del 2011 le 'Olgettine' chiedono a Berlusconi di lavorare. L'ex premier : "Io sono stato distrutto perché sono Quello del 'bunga-bunga'" : "Fai una cosa, dì a tuo figlio a Mediaset, digli 'fai una carità' anche se lui ci odia (...) se lui dice domani 'io voglio quella che faccia questo programma'...". Così Marysthell Polanco, una delle giovani delle serate ad Arcore, portava avanti nel 2011, come si vede in un video agli atti del processo Ruby ter e di cui l'ANSA è venuta in possesso, le pressanti richieste per avere un lavoro in tv, così come le ...

Festival del cinema di Venezia 2018 - tutto Quello che c'è da sapere - : Ad aprire la più antica kermesse cinematografica del mondo "First Man" del regista americano Damien Chazelle. La giuria sarà presieduta da Guillermo del Toro, vincitore lo scorso anno del Leone d'Oro con "La forma dell'acqua". Numeri e curiosità della ...

La palpeggia mentre sta lavorando al ristorante ma lei reagisce così : “Ha avuto Quello che si merita” : Emilia Holden, 21 anni, lavora al ristorante Vinnie Van Go-Go’s di Savannah, in Georgia. La ragazza sta per prendendo gli ordini a un tavolo, quando un uomo le si avvicina alle spalle e la tocca. Lei reagisce, lo blocca e lo scaraventa per terra. Poi attira l’attenzione del titolare, che chiama la polizia. L’uomo verrà arrestato e passerà in cella due giorni. Holden ha voluto mandare un messaggio alle donne vittime di ...

A Roma - una bambina rom di un anno è stata ferita da Quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa : A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa. La bambina è stata operata all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo che ieri, intorno alle 14, The post A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa appeared first on Il Post.

Bernanke : non credete a Quello che dice curva rendimenti : 'Tutti i dati a disposizione in termini di outlook a breve termine per l'economia sono relativamente robusti'. Le dichiarazioni ottimiste vanno inquadrate nel loro contesto. Non bisogna dimenticare, ...

Confindustria spiega perché il decreto dignità è peggio di Quello che sembra : Gli effetti del decreto dignità sull'occupazione potrebbero essere più gravi di quanto indicato nella relazione tecnica preparata dalla ragioneria di Stato con i dati Inps, secondo cui sarebbero a rischio ottomila posti di lavoro all'anno. A sostenerlo è Marcella Panucci, direttore generale di Confi

Tutto Quello che devi sapere sul piegaciglia : Il piegaciglia è uno strumento che serve per mettere in piega le ciglia, donargli quella curvatura che apre lo sguardo e ti dona un look da cerbiatta. Per fare in modo che non rovini le ciglia, però, bisogna usarlo con attenzione e assicurarsi che le ciglia siano nella condizioni migliori per essere incurvate. Simile a una forbice ma con due cuscinetti che si aprono e chiudono nella parte finale, il piegaciglia è utilissimo sopratTutto per chi ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 16 luglio 2018 fra Tutto può succedere e Quello che è successo a Temptation island : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre beatamente appoggiata sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 scorre solamente sulla linea del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10%, con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda ferma sulla linea del 5%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 20% con la curva di ...

Marocco - donne contro il divieto di bikini : "Ragazze - fate Quello che vi pare" : E' la risposta alla campagna social maschilista che vieta il due pezzi al mare per motivi religiosi.

Sicuri di avere bisogno di Quello che state comprando nell'Amazon Prime Day? : La mezzanotte che chiuderà la giornata del 17 luglio coinciderà per circa 100 milioni di persone con la fine di una giornata durata 36 ore che viene cerchiata sul calendario in rosso al pari di Natale,...

Marocco - donne contro il divieto di bikini : “Ragazze - fate Quello che vi pare” : Marocco, donne contro il divieto di bikini: “Ragazze, fate quello che vi pare” In risposta alla campagna social maschilista che vieta il due pezzi al mare per motivi religiosi, alcune attiviste hanno provato a ribellarsi Continua a leggere L'articolo Marocco, donne contro il divieto di bikini: “Ragazze, fate quello che vi pare” proviene da NewsGo.

Temptation Island - la furia di Giada : Quello che non può digerire. Salta tutto? : E' stata una puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island andata in onda lunedì sera. Dal perdono di Valentina alle rivelazioni fatte da Michael e dai video al falò allo sbarco della '...