Pd |  Grasso condannato a pagare 83 000 euro

(Di venerdì 20 luglio 2018) L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è statodal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi: "Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole. Oggi e' arrivato il Decreto Ingiuntivo contro il presidente Grasso per gli 80mila euro deve al Pd. Viva la giustizia", scrive Bonifazi su Twitter.