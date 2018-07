Nemmeno Rkomi toglie a Plume di Irama il primato in classifica Fimi | la top10 del 20

optimaitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018)dicontinua a confermarsi l'album più venduto in Italia anche nella settimana che va dal 13 al 19 luglio: il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha presidiato la vetta dellasin dal suo esordio col nuovo album di inediti, nato dal contratto con Warner stipulato durante la partecipazione al talent show di Canale5 che ha vinto lo scorso giugno.Da 7 settimane consecutive indinon cede il suodi fronte alla new entry Ossigeno di, che debutta al secondo posto col suo nuovo progetto, un EP di 6 inediti e una raccolta di pensieri. Lo stesso, nome d'arte di Mirko Martorana, era riuscito a scalare lalo scorso settembre debuttando al primo posto con l'album Io in terra, ma stavolta ha ceduto il passo al collegaormai fisso al primo posto da settimane.Sul podio ...