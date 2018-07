Migranti | ora Sophia rischia il naufragio

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen. Del Naufragio si ...

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...

“Ora salvo le vite”. Da vip a eroe dei Migranti : nella foto ‘simbolo’ spunta anche lui : Lo sguardo traumatizzato, quasi vitreo, di chi ancora non distingue la vita dalla morte. Così appare l’unica donna sopravvissuta all’ultimo naufragio libico, in cui sono morti una madre e un bambino. Questa donna miracolata si chiama Josephine, viene dal Camerun ed è rimasta due giorni in mare, attaccata ad un pezzo di legno, prima che i volontari della Ong spagnola Open Arms la recuperassero al largo della Libia. A raccontare ...

Migranti - un rifugiato in Germania : corsi di lingua e 400 euro al mese se ti formi per lavorare. “Così diventano un utile” : Nel cuore di Marzahn Nord, quartiere popolare della periferia nord-est di Berlino, tra i palazzi della Repubblica Democratica Tedesca, un edificio grigio e spigoloso, con un campetto da basket al centro, ospita circa 70 rifugiati tra siriani, afghani e iracheni. È una delle nuove costruzioni, tutte uguali nei colori e nella forma, fiorite nella capitale tedesca negli ultimi anni. Dislocate nei diversi quartieri, si riconoscono grazie alle ...

Migranti - lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani : “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” : A InOnda (La7) lo scontro in studio tra Lucia Borgonzoni (Lega) e Don Massimo Biancalani, il prete che ha aperto la ‘Pizzeria del rifugiato‘ a Pistoia. L'articolo Migranti, lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani: “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti : ancora morti in mare - l'accusa di Open Arms alla Libia : Una donna e un bambino sono stati lasciati morire. La ong Open Arms pubblica la foto, accusa la guardia costiera libica ma anche la politica del governo italiano. Ed è di nuovo scontro tra Salvini e ...

Migranti - lo sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 – FOTO : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Migranti a Pozzallo - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l'Irlanda collabora : ne prenderà 20 : Ma la questione, per Ammatuna, esponente del Pd autosospeso dal partito, è soprattutto politica. «Salvini è venuto qui a Pozzallo. Nel privato è una persona amabile. Politicamente credo che Giorgio ...

Pozzallo - 450 Migranti sbarcati : "vittoria politica"/ Ultime notizie - sindaco "ora incontro con Salvini" : Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Migranti - a Pozzallo “vittoria politica”? Per ora chiamiamola solidarietà : Un momento dello sbarco del 16 luglio (Foto: Unhcr/M. Rotunno) Matteo Salvini ha parlato di “vittoria politica” rispetto alla decisione di alcuni Paesi europei di accogliere piccoli gruppi dei Migranti presenti a bordo delle due imbarcazioni della Finanza e di Frontex approdate ieri notte al porto di Pozzallo: 450 persone che rimarranno per massimo 72 nell’hotspot locale e poi finiranno (in parte) in giro per l’Europa. Francia, Germania, Malta, ...

Migranti - le navi ancora in attesa in rada : a Pozzallo sbarcate solo 59 persone - tutte donne e bambini : E' iniziato a Pozzallo, Ragusa, lo sbarco di 59 donne e bambini del gruppo di circa 450 Migranti soccorsi a ridosso di Linosa due giorni fa. Appena attraccata la motovedetta della Guardia di finanza '...