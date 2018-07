A quando la presentazione globale di Honor Note 10 | quello che c’è da sapere

quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino e in quale aeroporto? La data della presentazione allo Juventus Stadium : Tutto pronto per l’approdo di Cristiano Ronaldo in casa juventina. Se ormai è stato ufficializzato il Colpo del Secolo per la società bianconera, campionessa d’Italia in carica, c’è solo da attendere l’arrivo nel Bel Paese del più forte giocatore del pianeta. Come è ben risaputo il portoghese al momento sta trascorrendo le meritate vacanze post Mondiale in terra greca, dove due giorni fa è stato raggiunto da Andrea ...