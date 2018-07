Modello 730 | il 23 luglio la scadenza per l' invio

Modello 730 : adempimenti e scadenze di luglio : Il mese di luglio è un mese cruciale per le dichiarazioni dei redditi in quanto sono diversi gli appuntamenti per i contribuenti che riguardano presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte. Relativamente al Modello 730 luglio segna la fine del periodo di trasmissione ordinario all’Agenzia delle Entrate, anche se non si esauriscono totalmente gli appuntamenti specie se ci si è accorti che sono stati commessi degli errori di ...