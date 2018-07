Mirko Mellacca | ex anziano dei Testimoni di Geova | “Non denunciavamo gli abusi sui minori”

fanpage

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Mi è capitato almeno in 4 occasioni di dover affrontaresessuali a minori. Per nessuna di queste vicende è mai stata presentata alcuna denuncia alle autorità”.ha ricoperto per anni un ruolo di primo piano neidi. A Fanpage.it ha spiegato perché le violenze sessuali ai minori commesse dai fedeli dell’organizzazione religiosa non salgano alla luce.