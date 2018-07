Conte scrive all’Ue | “cellula di crisi per migranti” Premier a tutto campo “mi ispiro ad

Conte scrive a premier ceco Babis : in Ue nessuno può fare da solo : Roma, 17 lug., askanews, - 'Caro Andrej, la proposta italiana, ripresa in larga parte dalle conclusioni del 28 giugno, guarda con coraggio e lungimiranza alla sfida che abbiamo davanti. Non propone ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Migranti - Conte scrive agli altri Paesi : “Serve segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità” : Il Premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera al Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e ai suoi colleghi capi di Stato e di Governo degli altri 27 Paesi UE per chiedere “un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità nella gestione del fenomeno migratorio e di considerare la possibilità di accogliere in un porto e/o di prendere in carico parte delle circa 450 ...

Migranti - Conte scrive alla Ue : cambiare la missione Sophia : 'C'è stata una battuta quando Trump mi ha fatto i complimenti per la politica sull'immigrazione. Ho detto che Macron non ci aiuta. Ma siamo al livello di battute', puntualizza Conte. Col presidente ...

Chiudono Casa Italia e Casa Sicura - Mazzocca scrive al premier Conte : “Un gravissimo errore” : “Un gravissimo errore il declassamento della struttura di missione “Casa Italia” e la soppressione di “Italia Sicura”decise dal Governo con un decreto legge del 2 luglio. scriverò a stretto giro al premier Conte”. Così Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, neo Sovrintendente dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che si è espresso con nettezza contro l’inatteso blitz del Governo che, “senza consultazione ...

Migranti - Bettazzi uno dei “vescovi-coraggio” scrive a Conte : “Non si usino i porti chiusi per ottenere più consensi” : “Siamo tanti a non volerci sentire responsabili di navi bloccate e di porti chiusi, mentre ci sentiamo corresponsabili di governi che, dopo avere sfruttato quei Paesi e continuando a vendere loro armi, poi reagiscono se si fugge da quelle guerre e da quelle povertà; non vogliamo vedere questo Mediterraneo testimone e tomba di una sorta di genocidio, di cui diventiamo tutti in qualche modo responsabili”. A scriverlo in una lettera al ...

Giuseppe Conte - la gaffe su Twitter : sbaglia a scrivere Independence Day. Poi riscrive il tweet : Sarà il caldo di questi giorni, sarà la radice italiana che rischia di confondere, sarà quel che sarà, fatto sta che l’errore del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è passato inosservato. Il premier ha infatti twittato per ricordare il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’Indipendenza: “I più sinceri auguri per la Festa dell’Indipendenza a tutto il popolo americano. Italia e USA sono uniti da uno ...