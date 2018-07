Calciomercato Roma | Monchi | “Olsen è una possibilità”

Calciomercato Roma - si insiste per Malcom : prima scelta per il ruolo di esterno offensivo. Ma l'Everton... : Non soltanto le cessioni, per la Roma è tempo di pensare anche a nuovi rinforzi. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Alisson al Liverpool per la cifra record per un portiere di 75 milioni di ...

Calciomercato Fiorentina - si chiude a sorpresa per Gerson della Roma : Un colpo a sorpresa della Fiorentina, che sta per rinforzarsi a centrocampo con Gerson. Affare in dirittura d'arrivo tra la società viola e la Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano classe '...

Calciomercato Roma - dopo Alisson : da Areola a Schmeichel - le opzioni per la porta. Obiettivo Suso : L'addio di Alisson, seppur doloroso per il valore del giocatore, apre a nuovi intriganti scenari di mercato per la Roma, che si è messa subito al lavoro per capire come reinvestire al meglio il ...

Calciomercato : Alisson lascia la Roma - le sue 10 migliori parate in giallorosso : ...che un portiere così poco incline al tuffo e alla parata spettacolare sia anche così efficiente? Come fa Alisson a far sembrare semplicissimo il ruolo più controverso e complesso di questo sport? ...

Calciomercato Roma : Alisson - tutto fatto col Liverpool. Il brasiliano partito per l'Inghilterra : Il netto vantaggio del Liverpool, guadagnato con una offerta da oltre 70 milioni di euro inclusi i bonus, è diventato ormai abissale e prossimo alla chiusura della trattativa. I Reds si sono ...

Calciomercato Roma - è fatta per la cessione di Alisson al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

Calciomercato Roma - affondo Liverpool per Alisson : 70 milioni. Chelsea alla finestra : Roma - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma , che il club giallorosso sta valutando. ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

Calciomercato Roma - è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo : Roma - Ritorno in Brasile per Bruno Peres : la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato Renate - preso il portiere Romangoli dalla Roma : Renate - Il Renate ha comunicato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli " . Nato a Civitavecchia nel 1998, e ...

Calciomercato Roma - contatti continui per il rinnovo di Florenzi. Monchi : 'Sono fiducioso' : Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi, in particolare su quello di Alessandro Florenzi . contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore Lucci, l'...