Microsoft | nuovo hardware Xbox alla Gamescom | poi cancella ogni riferimento

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Microsoft sta lavorando ad un nuovo smartphone…con Android [Rumor] : Se da un lato Microsoft è un’azienda molto attiva per il cloud, i computer quantistici, l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la produttività aziendale, l’istruzione, il gaming e i PC Windows, dall’altro non può certamente abbandonare il segmento degli smartphone che raggiunge due miliardi di utenti. Il Colosso di Redmond ha provato, con Windows Phone, a produrre degli smartphone dotati del proprio sistema ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Microsoft ha annunciato il nuovo controller "Sport White Edition" per Xbox One : Microsoft ha annunciato un nuovo controller wireless per Xbox One chiamato Sport White Edition che, come potete vedere più in basso, si presenterà con un bellissimo ed elegante design bianco insieme a un impugnatura gommata. Come segnala Gamingbolt, è interessante notare che il nuovo controller ufficiale proporrà, per la prima volta, i pulsanti A, B, X e Y senza colori, bensì tutti grigi, anche se accompagnati, più al centro, da piccoli punti ...

Microsoft : inaugurazione di un nuovo Store in Taiwan : Il colosso di Redmond espande la sua catena di negozi aprendo un Microsoft Store direttamente a Taipei, la capitale di Taiwan. Store L’apertura del nuovo Store marchiato Microsoft guiderà l’espansione del brand Surface nella zona della RDC. Insieme ai prodotti Surface e relativi accessori, saranno commercializzati diversi prodotti del brand Xbox. In precedenza, il Colosso di Redmond, aveva espanso il mercato dei Surface a Taiwan, ma l’apertura ...

Microsoft è al lavoro su un nuovo HoloLens? : Dopo aver cancellato in via ufficiale lo sviluppo di HoloLens 2, sembra che Microsoft sia tornata al lavoro su un nuovo visore per la realtà aumentata, che stando a quanto appare in un brevetto avrebbe un campo visivo significativamente maggiore alla prima versione di HoloLens.Come segnala IGN, l'utente Twitter WalkingCat avrebbe scovato un nuovo brevetto depositato dalla compagnia, che proverebbe come il campo visivo del nuovo dispositivo sarà ...

Nuovo record per Microsoft Edge : superati i 5 milioni di download su Android : Microsoft Edge per Android e iOS è una delle applicazioni che meglio esprime la nuova politica della società guidata da Satya Nadella adottata in ambito smartphone.-- Dopo la dismissione di Windows 10 Mobile, Microsoft ha deciso di rafforzare la propria presenza sui sistemi operativi un tempo suoi concorrenti quali Android e iOS portando i suoi servizi e integrandoli perfettamente con l’universo Windows 10, Office e Azure. Edge è un browser ...

Microsoft Launcher : rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...

Windows 10 : Microsoft starebbe ancora lavorando ad un nuovo Action Center : Circa un anno venne pubblicata un’indiscrezione che faceva riferimento ad una possibile separazione del Centro Notifiche dall’Action Center a partire da Windows 10 Redstone 4 ossia April Update. Redstone 4 è stato però rilasciato pubblicamente quasi due mesi fa e di questa nuova modifica non risulta esserci alcuna traccia concreta nel sistema operativo di casa Redmond. Ad ogni modo, sembrerebbe che il progetto riguardante ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna : implementato un nuovo widget : L’applicazione ufficiale di Microsoft Outlook per gli smartphone e i tablet Android si è aggiornata ieri sul Google Play Store alla versione 2.2.165. Changelog nuovo widget agenda – Trova tutte le informazioni rilevanti sui tuoi prossimi eventi con il widget agenda riprogettato. Tutti gli aggiornamenti settimanali includono anche miglioramenti alle prestazioni e correzioni di bug volti a ottimizzare Outlook. Link al ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

E3 2018 : il nuovo studio Microsoft The Initiative sarà guidato dal boss di Crystal Dynamics : Durante la conferenza E3 appena terminata Microsoft ha annunciato l'apertura di un nuovo studio First Party chiamato The Initiative con a capo l'ex boss di Crystal Dynamics Darrell Gallagher, figura di tutto rispetto.Come riporta Variety, Gallagher si è unito a Microsoft lo scorso aprile, in passato ha passato 2 anni come senior vice president di Activision e circa 10 anni presso Crystal Dynamics, giusto in tempo per rilanciare Lara Croft con ...

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…