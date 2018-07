InfoMigrants denuncia | “Nave con 40 migranti a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo”

fanpage

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La Sarost 5, una nave commerciale tunisina, èal largo delle coste tunisine dopo aver soccorso circa 40. Secondo quanto affermané l'Italia né la Tunisia né Malta avrebbero accettato di concedere lo sbarco all'imbarcazione: “Aun uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo”.Un'altra nave carica disalvati in mare vaga danel Mediterraneo senza trovare un porto. È quanto, il portale europeo che segue le rotte dei profughi. L'imbarcazione è la Sarost 5, cargo di rifornimento della società del gas Miskar che al largo della Tunisia gestisce una piattaforma di estrazione di gas. Secondo la ricostruzione riportata dal portale, la scorsa settimana un barcone in legno con a40è partito dalla Libia per cercare di raggiungere l'Europa.