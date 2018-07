Dwayne Johnson | tutti i migliori film di The Rock

La storia tra Nick Jonas e Priyanka Chopra? Merito di Dwayne Johnson : Galeotto fu "The Rock" The post La storia tra Nick Jonas e Priyanka Chopra? Merito di Dwayne Johnson appeared first on News Mtv Italia.

Dwayne Johnson - la figlia diventa wrestler : Nato come wrestler, Dwayne Johnson è diventato in pochi anni l'attore più pagato e redditizio di Hollywood. Blockbuster dopo blockbuster, il gigantesco divo ha iniziato a sbancare i box office e non si è più fermato, ma la carriera intrapresa negli anni '90 verrà seguita dalla primogenita Simone Garcia, nata sedici anni or sono.A confermare l'amore per il wrestling della giovane primogenita lo stesso Dwayne, via Good Morning America, a ...

Una clip di Skyscraper - il nuovo film con Dwayne Johnson : Il grattacielo più alto del mondo che ospita al suo interno una società autosufficiente. Un quadro futuristico, idilliaco per certi versi, insidioso per altri, perché più sali in alto e maggiori sono i rischi. Ne sa qualcosa Will Sawyer, ex militare che in guerra ci ha rimesso una gamba e che si è rifatto una vita diventando un esperto nella sicurezza delle grandi strutture. A lui tocca mettere a punto The Pearl, inedita costruzione realizzata a ...

Avengers : Infinity War - Chris Hemsworth ringrazia i fan e... trolla Dwayne Johnson in un divertente video su Twitter - Best Movie : Per festeggiare niente di meglio che postare un video sul proprio profilo social e ringraziare tutti i fan che hanno preso d'assalto le sale intorno al mondo. Ed è propio quello che ha pensato di ...