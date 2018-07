Come fermare le morti in mare Proposte per una gestione diversa dei flussi migratori

Tabarez - condottiero con la stampella : Come fermare il Portogallo di CR7 con un Matador - un Pistolero e tanta “Garra” : L’Uruguay di Oscar Washington Tabarez imbriglia il Portogallo in un capolavoro tattico: la difesa ringhia su Cristiano Ronaldo, l’attacco guidato Cavani e Suarez colpisce al cuore la difesa lusitana Dopo il pirotecnico 4-3 di Francia Argentina, il programma serale della prima giornata di ottavi regala un altro big match, Uruguay-Portogallo. La partita è un capolavoro tattico firmato Oscar Washington Tabarez, uno ...

Brancaccio : 'Ecco Come fermare la dittatura dello spread e l'attacco dei mercati' : Il dialogo istituzionale è precipitato sull'indicazione di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Qual è il suo giudizio su di lui? Uno studioso di buone letture e una discreta penna, come ormai ...

Malagò ed il caso Milan : “preoccupa ecCome - adesso il club si dovrà fermare ed aspettare” : Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato del ben noto caso legato al Milan alle prese con le normative Uefa che potrebbero bloccare la partecipazione alle coppe “Danno d’immagine per il calcio italiano? Sì, ma in questo momento è sicuramente un problema per la società”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi al contenzioso del Milan con la Uefa. ”Ricordiamo -ha aggiunto a margine della ...