Alzheimer | partorire più figli aumenta il rischio

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Mettere al mondo più bambini può essere molto gratificante per una donna, ma potrebbe non esserlo per la sua salute. Uno studio condotto dalla Seoul National University, pubblicato sulla rivista Neurology, ha scoperto che le donne che danno alla luce 5 o più bambini hanno maggiori probabilità di ammalarsi di. Asono anche le donne che hanno abortito, volontariamente o meno. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno combinato i dati di due studi indipendenti che hanno coinvolto un totale di 3.549 donne con un’età media di circa 71 anni. Le partecipanti hanno fornito informazioni sulla loro storia riproduttiva e i ricercatori ne hanno monitorato la salute dopo una media di 46 anni dal loro primo parto. Durante quel periodo, i partecipanti hanno fatto dei test sulla memoria e sulle capacita’ di pensiero per vedere se avevano sviluppato la malattia ...