USA | il ponte levatoio si alza | ragazza in bici rischia una terribile tragedia VIDEO

Incidente sull'A1 - 3 morti. Autostrada chiUSA tra Ceprano e Pontecorvo : Roma, 15 lug., askanews, - Autostrade per l'Italia comunica che alle ore 13:30, sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli a ...

Casola - Cadono calcinacci dall'ex ponte di Vicolo Trebarile - strada chiUSA : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Barca in fiamme, «non ci siamo gettati in mare» Castellammare - Città turistica con ricordino ippico sulle strade della movida Castellammare - Faida tra ...

USA - marcia degli studenti contro le armi sul ponte di Brooklyn : Usa, marcia degli studenti contro le armi sul ponte di Brooklyn

USA - marcia degli studenti contro le armi sul ponte di Brooklyn : Tra i partecipanti c'erano anche le attrici Julianne Moore e Susan Sarandon. Molte altre iniziative simili sono state organizzate in tutto il Paese.

USA - studenti marciano contro le armi sul ponte di Brooklyn : Migliaia di manifestanti hanno marciato sul ponte di Brooklyn contro l'uso delle armi da fuoco. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo studentesco Youth Over Guns, nato dopo la carneficina al ...

Lazio : sopralluogo della Sovrintendenza su ponte crollato a caUSA del maltempo : Nei giorni scorsi il Sovrintendente ai Beni Paesaggistici del Comune di Roma dott. Occhetti, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione del ponte che conduce alla cascata di Comunque, in parte crollato lo scorso marzo a causa degli eventi atmosferici. Con lui erano presenti il Sindaco di Benne, il Vice Sindaco di Trevi nel Lazio e tecnici del Parco Naturale dei Monti Simbruini. Il dott. Occhetto ha dato disposizione di abbattere ...

Lancia figlia da ponte dell'A14 - dopo sei ore urla : "ScUSA - scUSA" :

Uomo su ponte si lancia e chiede scUSA : 20.13 Dopo 6 ore di tentativi di farlo desistere, si è lanciato dal viadotto dell' A14 l'Uomo che minacciava di uccidersi lanciandosi nel vuoto. Dallo stesso cavalcavia di Francavilla a Mare è volata giù una bambina di 12 anni, morta sul colpo. L'Uomo avrebbe urlato "scusa". Ai Vigili del fuoco sul posto per soccorrerlo con un telo gonfiabile: "Andatevene con quell'affare". Non si ha la certezza che sia stato lui a spingere la bimba dal ...

