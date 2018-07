Ultime offerte videogiochi per Amazon Prime Day del 17 luglio tra Xbox One X e Super

optimaitalia

: Ultime offerte videogiochi per #AmazonPrimeDay del 17 luglio tra cui Xbox One X e Super Mario Odyssey… - OptiMagazine : Ultime offerte videogiochi per #AmazonPrimeDay del 17 luglio tra cui Xbox One X e Super Mario Odyssey… - LaMaximages : Tutte le migliori offerte, disponibili nelle ultime ore di #PrimeDay selezionate da noi di @saggeofferte… - portale_giovani : ??Tutte le ultime novità dal Punto Giovani Europa di Officina Giovani: ?? Corsi di formazione gratuiti ??… -

(Di martedì 17 luglio 2018) L'Day c'è anche oggi 17fino a mezzanotte e con esso anche le. Forse sono anche migliori di quelle che abbiamo visto ieri. In questo articolo elencheremo quindi tutte lesuie console, raccomandiamo di approfittarne prima che sia troppo tardi. Consultate questa pagina per vedere tutte le.Come prima offerta, sicuramente la migliore, segnaliamoMario Odyssey a soli 39,36 euro. Abbiamo controllato l'andamento dei prezzi precedenti e in effetti questo è quello più basso mai visto, almeno su. Come seconda offerta c'è sicuramente da segnalare la consoleOne X in offerta a 430 euro al posto di 499 euro. Non è un prezzo bomba, è comunque un risparmio alquanto corposo di 70 euro.Il resto sono tanti accessori e giochi per diverse piattaforme. Molto sono trascurabili a dire la verità, c'è comunque qualche ...