ansa

: Rogo in condominio a Brunico, un morto - lavocedelne : Rogo in condominio a Brunico, un morto - AnsaTrentinoAA : Rogo in condominio a Brunico, un morto - Trentino AA/S - AnsaTrentinoAA : Rogo in condominio a Brunico, un morto. Sono 6 i feriti portati in ospedale |#ANSA -

(Di martedì 17 luglio 2018) ANSA, - BOLZANO, 17 LUG - E' di une sei feriti lievi il bilancio di un, divampato questa mattina in un, in Alto Adige. L'allarme è scattato alle ore 9 in via San ...