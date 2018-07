Migranti | dopo lo sbarco a Pozzallo | fermati undici scafisti A Linosa quattro annegati

4 Migranti annegati dopo essersi tuffati dal barcone a Linosa. Indagati gli 11 presunti scafisti : "Salvini parla di una vittoria politica perché Germania e Malta stanno prendendo una quota; Conte sta chiedendo le quote proporzionali. In questo momento, sono messi in minoranza i Paesi di Visegrad"...

Migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una ...

Migranti : 4 annegati dopo tuffo da barcone a Linosa : Sono annegati quattro dei trenta Migranti che, alla vista delle navi Protector di Frontex e 'Monte Sperone' della guardia di finanza a largo di Linosa, si sono gettati a mare dal barcone su cui ...

Migranti : fermati gli 11 scafisti del barcone dopo sbarco a Pozzallo : fermati gli 11 scafisti del barcone soccorso sabato scorso e che facevano parte delle oltre 400 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo dalle navi Protector di Frontex e Monte Sperone della Guardia di finanza. Polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri hanno sottoposto a fermo comandante e 10 membri dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, con ...

Migranti : 450 sbarcati a Pozzallo dopo ok a redistribuzione. Conte esulta - ma l'Europa resta divisa : dopo Parigi e La Valletta, anche Berlino, Madrid e Lisbona hanno dato il via libera all'accoglienza. Concluse le operazioni di sbarco nel porto ragusano. Ma il blocco di Visegrad, con in testa ...

Dopo la Germania - anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno : Articolo aggiornato alle ore 20.00 del 15 luglio 2018* Dopo Francia e Malta, e la Germania, anche Spagna e Portogallo hanno dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa (8, i più gravi, sono già stati sbarcati) e ancora a bordo da sabato mattina delle due navi ferme davanti a Pozzallo (una della Guardia di Finanza, l’altra del dispositivo Frontex). ...

Migranti - ora lotta al buonismo Dopo l'Ue cambiare le coscienze Stop alla deportazione economica : Ricordate qualche tempo fa, quando, purtroppo per noi, governava il centrosinistra e a Palazzo Chigi comandava Paolo Gentiloni? Era bastato poco, anzi pochissimo. Ci eravamo distratti a fronte dell'apocalittica tragedia accaduta in centro Italia, un terremoto terrificante portatore di morte, e loro ne avevamo approfittat Segui su affaritaliani.it

Migranti : dopo Francia e Malta - anche la Germania ne accoglierà 50 | : Se Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "...

Primi sì dall'Europa dopo la lettera di Conte : chi accoglierà i Migranti : Cento migranti tra Francia e Malta, altri 50 in Germania. Per il momento. E altri Paesi che daranno la propria disponibilità. Sulla questione migranti arrivano i Primi sì dall'Europa e presto, ha fatto sapere su...

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 Migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Trapani - sbarcati i 67 Migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle : Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Continua a leggere L'articolo Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle proviene da NewsGo.

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 Migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

