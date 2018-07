La Russia non è più tra i maggiori detentori del debito pubblico USA

Omicidio Politkovskaja - corte europea dei diritti umani condanna la Russia/ “Indagini non appropriate” : Omicidio Politkovskaja, corte europea dei diritti umani condanna la Russia: “Indagini non appropriate, e ruolo dell'FSB non preso in considerazione"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:28:00 GMT)

Politkovskaja - Corte europea diritti dell'uomo condanna la Russia : "Non cercò i mandanti" : Si torna a parlare di Anna Politkovskaja , la giornalista russa assassinata dodici anni fa, il 7 ottobre 2006. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Russia per non svolto le '...

Omicidio Politkovskaia - la Corte dei diritti umani condanna Russia : “Non ha svolto inchiesta efficace per scoprire mandanti” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia perché non ha condotto un’inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l’Omicidio della giornalista Anna Politkovskaia, uccisa nell’ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell’ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista. Nella sentenza i giudici di Strasburgo affermano che ...

SALVINI CONTRO UE : "SANZIONI Russia? DIRE NO NON CI SPAVENTA"/ Ultime notizie : ipotesi veto. Caos sulla Libia : Matteo SALVINI CONTRO l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di sCONTRO dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Salvini non esclude il veto dell'Italia sulle sanzioni alla Russia : 'Ci costano 7 milioni al giorno' : ...che nel frattempo venga messo in piedi 'un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia ...

Trump non ha ascoltato i consigli Ed è subito capitolato sul Russiagate : ... Hillary Clinton e l'opposizione parlamentare, avallando di fatto la tesi cospirativa di Putin: gli Stati Uniti saranno pure un Paese democratico, ma con un sistema minato da una lotta politica ormai ...

Sanzioni alla Russia - Salvini : "Non escludo veto"/ Italia pronta a linea dura : "convinceremo i partner" : Sanzioni alla Russia, Salvini: "Non escludo veto". Il ministro dell'Interno in conferenza stampa a Mosca: "pronti a convincere i partner con i numeri"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:03:00 GMT)

Russia 2018 - i complimenti di Buffon alla Francia : 'Cinque finali in 20 anni non si fanno per caso' : 'complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso'. Il messaggio ai neo campioni del mondo è dell'ex capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon, 'francese d'adozionè, ...

Russia - Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue : Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue Continua a leggere L'articolo Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue proviene da NewsGo.

Russia : Salvini non esclude veto Italia su sanzioni Ue : Il ministro ha comunque precisato che "ci sono dossier" in Ue su cui l'Italia non teme di "dire dei no che altri non hanno detto": ad esempio il bilancio europeo, la politica agricola e la questione ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Russia 2018 - la Francia esulta con la Gioconda con la maglia della Nazionale. I tifosi italiani non perdonano : E c'è chi gode: 'Che bello! Hanno bisogno del genio italiano per affermare che sono campioni del mondo!'.

Mondiali Russia 2018 - Deschamps ammette : “siamo campioni del mondo - ma non abbiamo espresso bel gioco” : Il commissario tecnico della Francia ha ammesso il fatto che la sua squadra non abbia espresso bel gioco, sottolineando però come il titolo sia meritato La Francia è campione del mondo, vent’anni dopo l’ultima volta. Un successo voluto, sudato e meritato per la selezione di Didier Deschamps, autentico artefice di questa splendida cavalcata. Fabio Ferrari/LaPresse Il commissario tecnico dei ‘Galletti’ non sta nella ...

Mondiali Russia 2018 - il capocannoniere è Harry Kane : Mondiali Russia 2018, Harry Kane ha vinto il titolo di capocannoniere della competizione con ben 6 reti messe a segno Harry Kane vince la classifica marcatori del mondiale di Russia 2018. L’attaccante dell’Inghilterra chiude la coppa del mondo a 6 reti (3 su rigore) davanti a Romelu Lukaku (Belgio); Antoine Griezmann e Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Denis Cheryshev (Russia) a 4. A tre gol Edin Hazard ...