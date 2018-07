Hawaii | eruzione vulcano Kilauea colpisce barca turistica | 23 feriti

Hawaii : eruzione vulcanica colpisce barca turistica - 23 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Hawaii - eruzione vulcano Kilauea : esplosione proietta lava e detriti verso una barca - numerosi feriti : Incidente alle Hawaii, dove è in corso l’eruzione del vulcano Kilauea: secondo quanto riportato dalla BBC, un’esplosione ha proiettato lava, sassi e detriti in direzione di un’imbarcazione turistica, danneggiandone il tetto e ferendo 23 persone. Un passeggero si è fratturato una gamba mentre altri hanno subito ustioni. L’attività del vulcano Kilauea si è intensificata da maggio e da allora ha continuato a espellere gas e ...