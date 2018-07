Trump contro tutti | Ue è un nemico così come Cina e Russia Tensione in vista di summit

Trump pronto al meeting con Putin - ma intanto punta il dito contro l'Europa : Teleborsa, - Tutto pronto a Helsinki per l'incontro tra il Presidente Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin . I due si incontreranno oggi 16 luglio, per la prima volta in un vero bilaterale. ...

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Trump-Putin - oggi l’incontro a Helsinki. Sul piatto poca sostanza - ma molta immagine. Soprattutto per la Russia : C’è una lista di probabili questioni che Donald Trump e Vladimir Putin affronteranno oggi al palazzo presidenziale di Helsinki: Siria, Ucraina, disarmo. C’è la convinzione che dal summit non uscirà niente di davvero concreto. Lo stesso presidente americano ha detto, in un’intervista a CBS, di andare a Helsinki “con scarse aspettative”. E lo stesso Trump, a poche ore dall’incontro, ha alzato il tiro su Twitter: “Il nostro rapporto con ...

USA - Trump : “UE - RUSSIA E CINA NOSTRI NEMICI”/Ultime notizie - vertice con Putin : birre speciali per l'incontro : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Trump contro Russia - Ue e Cina : 'Sono nostri nemici'. Tusk : 'Usa diffonde fake news' : Trump contro il resto del mondo. Russia, Unione europea e Cina sono 'nemici' degli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista all'emittente statunitense Cbs. 'Penso che abbiamo molti ...

Trump : “RUSSIA - UE E CINA I NOSTRI NEMICI”/ Ultime notizie Helsinki - vertice con Putin : tutti contro gli Usa : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Brexit - May racconta l’incontro con Trump : «Mi ha detto di fare causa all’Ue» : E il presidente Usa, in visita in Gran Bretagna, viola il protocollo rivelando i contenuti della sua conversazione con la regina Elisabetta II

Roger Waters - Concerto a Roma/ Circo Massimo - video : il messaggio contro Donald Trump infiamma la Capitale : Roger Waters a Roma: Concerto al Circo Massimo oggi, sabato 14 luglio dopo il grande successo al Lucca Summer Festival. Scaletta, orari, sicurezza e parcheggi.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Il piano Trump-Putin contro l’Europa : Roma. La presenza di Vladimir Putin si è fatta sentire anche mentre Donald Trump era in visita dalla regina Elisabetta, nella seconda tappa del suo viaggio europeo. Dodici funzionari dell’intelligence russa sono stati incriminati per aver violato e sottratto dati dai sistemi informatici del Partito

Pompeo - importante incontro Trump-Putin : 02.57 "Credo sia molto importante che si incontrino" ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, con riferimento al summit fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin fissato per domani a Helsinki. Parlando con i giornalisti a bordo del volo di rientro dal Messico, Pompeo ha sottolineato: "Sono sicuro che l'incontro del presidente Trump con Putin metterà l'America in una posizione migliore".

Migliaia in Scozia contro visita Trump : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Circa 10.000 persone hanno marciato attraverso la capitale scozzese di Edimburgo per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e decine di manifestanti si ...

Londra protesta - 100mila in piazza contro Trump. Bandiere - cartelli - fischietti e slogan : “Non sei il benvenuto” : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti – oltre 100mila, secondo gli organizzatori – ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con Bandiere, cartelli, fischietti e slogan per far presente al presidente Usa – in visita ufficiale – che non è il benvenuto L'articolo Londra protesta, 100mila in piazza contro Trump. Bandiere, cartelli, fischietti e slogan: “Non sei il ...

Londra in piazza contro Trump. May : «Sì a un’area di libero scambio» | : In strada oltre centomila persone contro l’inquilino della Casa Bianca. Dopo le accuse alla premier e ai suoi piani per la Brexit, il presidente americano cambia i toni: “Donna straordinaria”