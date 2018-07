Tredici Pietro Video | Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza

Tredici Pietro - il figlio di Morandi - raggiunge 1mln di views : "Senza il mio cognome chi mi cagava?" : Anche Pietro Morandi, il figlio di Gianni, è sbarcato nella musica. Lo ha fatto il mese scorso con un pezzo (davvero molto carino) dalle sonorità trap intitolato Pizza e Fichi. La canzone, lanciata con il nome d'arte Tredici Pietro, ha raggiunto il milione di visualizzazioni in così poco tempo: un successo. Il segreto? Il giovane rapper sembra non averne dubbi: "È diventata hit quando hanno uscito il nome. Se no chi mi cagava (e comunque ...

