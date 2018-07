Milano | agenti fermano l' immigrato E lui diventa una furia | Italia di m siete

ilgiornale

: Si dà fuoco a #Milano, uomo è gravissimo. Allarme dato da passante, due agenti leggermente ustionati - Agenzia_Ansa : Si dà fuoco a #Milano, uomo è gravissimo. Allarme dato da passante, due agenti leggermente ustionati - 7giorni : Un 27enne egiziano, dopo l’ennesima lite con l’ex datore di lavoro, si è dato fuoco nei pressi di viale Zara. I pol… - ITnewsMI : Milano, ragazzo si dà fuoco davanti alla polizia: è gravissimo, ustionati anche due agenti. Foto - MilanoToday… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Momenti di alta tensione alla fermata della metropolitana Zara di: unè stato fermato dalla polizia per un controllo, ma ha reagito in malo modo scatenando la reazione degli.Un normale controllo di identificazione lo ha fattore una, tanto che è stato necessario l'intervento di più di dieci. "Figli di pu***, figli di tr**, vi ammazzo", ha iniziato ad urlare il giovane. Glisi erano avvicinati a lui fuori dai tornelli della metro solo per un controllo di routine, ma l'uomo non avrebbe gradito il fermo e ha iniziato ad agitarsi e ad urlare. Così la polizia lo ha immobilizzato a terra tenendogli fermi mani e piedi.Ma mentre glitentavano di tranquillizzarlo, l'si dimenava urlando in faccia ai poliziotti: "dei figli di tr***, voi nonun cazzo. Non ho fatto un cazzo, stavo andando al lavoro tranquillo. ...