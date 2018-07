Kate Middleton e Meghan Markle | che stile a Wimbledon Ma alla finale | cambio! E ‘lei’ si

Kate Middleton - foto ufficiali del battesimo di Louis. Meghan Markle si distingue : Kate Middleton e William hanno pubblicato quattro foto ufficiali del battesimo di Louis, il loro terzo figlio, sulle pagine Instagram e Twitter di Kensington Palace. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matt Holyoak a Clarence House, subito dopo la cerimonia religiosa che si è svolta nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra, lo scorso 9 luglio. I parenti più stretti dei Duchi di Cambridge sono immortalati nella Morning Room. ...

Wimbledon – Kate Middleton risplende di luce propria - ma il vestito l’aiuta! PREZZO e DETTAGLI dell’abito giallo : Kate Middleton per la finale maschile di Wimbledon sceglie un grazioso vestito giallo, la duchessa di Cambridge elegante nel suo abito firmato Dolce&Gabbana Kate Middleton è di casa in questi giorni a Wimbledon. Dopo aver assistito con Meghan Markle, alla semifinale tra Djokovic e Nadal e alla finale femminile tra Serena Williams e Angelique Kerber, la bella Kate oggi è tornata all’impianto londinese. Affiancata questa volta dal ...

Meghan Markle e Kate Middleton prima uscita da sole per le cognate reali : Sisters-in-law The post Meghan Markle e Kate Middleton prima uscita da sole per le cognate reali appeared first on News Mtv Italia.

Wimbledon - parterre reale per la semifinale più ‘nobile’ : da Nadal e Djokovic - Kate Middleton e Meghan Markle [GALLERY] : Djokovic e Nadal disputano la semifinale di Wimbledon davanti a due elegantissime principesse, Kate Middleton e Meghan Markle si godono il match dagli spalti Kate Middleton e Meghan Markle sono le spettatrici più famose della semifinale di Wimbledon disputata tra Nole Djokovic e Rafa Nadal. Il match, che ha visto trionfare il serbo, ha regalato grandi emozioni di cui hanno potuto godere anche le due principesse. Le due splendide ed ...

Meghan Markle e Kate Middleton alla corte di Serena Williams : Metti due (belle) donne ed è subito Eva contro Eva. Kate Middleton e Meghan Markle, loro malgrado, non fanno eccezione. Da quando sono ufficialmente cognate il passatempo preferito degli appassionati di affari reali è chiedersi se siano più «amiche» o «nemiche». Al momento è ancora difficile trovare una risposta definitiva. Ma qualche indizio in più può arrivare dalla prima vera uscita in coppia, senza i mariti al seguito. La duchessa di ...

Meghan Markle e Kate Middleton insieme a Wimbledon senza i mariti : Un’uscita fra cognate e una guerra (di stile) annunciata: Meghan Markle e Kate Middleton sono le vere regine di Wimbledon. La finale femminile del torneo di tennis vedrà scendere in campo Serena William contro Angelique Kerber, ma gli occhi del pubblico saranno puntati tutti sugli spalti, dove faranno la loro comparsa Meghan e Kate. La prima, fresca Duchessa di Sussex, è reduce da un viaggio in Irlanda con Harry, dove ha (ancora una volta) ...

Elisa Isoardi splendida a cena con Matteo Salvini (e copia Kate Middleton) : Elisa Isoardi conquista Matteo Salvini con un abito nero molto sexy, prendendo spunto da Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge e la conduttrice della Prova del Cuoco non si conoscono e non potrebbero essere più diverse. Moglie di William e membro della Royal Family la prima, volto tv e fidanzata di un leader politico la seconda. Eppure queste due donne hanno qualcosa in comune: la passione per il riciclo…fashion! A svelarlo (forse per ...

Kate Middleton messa in ombra da Meghan Markle al centenario della Raf : Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo fianco a fianco, in compagnia dei rispettivi mariti William e Harry, dopo il battesimo di Louis. E per la prima volta dopo mesi la Duchessa del Sussex mette in ombra la cognata. L’occasione è la celebrazione del centenario della Raf, Royal Air Force, un appuntamento molto importante cui partecipano tutti i membri più in vista della Famiglia Reale, Regina Elisabetta compresa, che si sono radunati sul ...

I 10 (più 1) look di Kate Middleton a Wimbledon : La vedremo anche quest’anno, o preferirà dedicare il 100% del proprio tempo libero al piccolo Louis, fresco di battesimo? Oppure questa volta Kate Middleton, duchessa di Cambridge, lascerà che i flash dei fotografi sul campo da tennis più prestigioso del globo siano tutti per la neo cognata Meghan, che farebbe così il suo debutto regale in quel di Wimbledon (vi aveva già partecipato nel 2016, nei panni di comune, per modo di dire, ...

“Era l’unica”. Battesimo Louis : Kate Middleton era al top - ma Meghan Markle… Deve fare ancora molta strada : Qualche tempo dopo il royal wedding di Harry e Meghan Markle, un altro evento attesissimo ha, come da previsioni, catalizzato l’attenzione: il Battesimo del principino Louis. Il terzogenito di William e Kate Middleton è nato lo scorso 23 aprile e lunedì pomeriggio, alle ore 16 (17 italiane), è entrato a far parte della comunità cristiana. Strappo alla tradizione: i suoi fratelli, George e Charlotte, avevano entrambi ricevuto il Battesimo ...

Kate Middleton - in McQueen anche per Louis : Non c’è due senza tre. Per la cerimonia di battesimo del terzogenito, il piccolo Louis, Kate Middleton – o, come andrebbe chiamata, la Duchessa di Cambridge – concede il tris. Se squadra che vince non si cambia, considerate le critiche unanimemente positive che hanno accompagnato i suoi due look precedenti – per i battesimi di George e di Charlotte – anche outfit vincente non si cambia. LEGGI ancheSette look da ...

Battesimo del principino Louis - le foto ufficiali della famiglia reale. Kate Middleton in bianco e lo sgarro a Meghan Markle : Battesimo nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il principino Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo...