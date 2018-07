Honor Note 10 si mostra nella Rolls Royce Edition e tutte le possibili colorazioni

Honor Note 10 sarà uno smartphone niente male secondo gli ultimi leak : Honor Note 10 potrebbe essere uno smartphone davvero niente male, almeno seguendo le specifiche tecniche trapelate in questo nuovo leak. Le dimensioni dovrebbero essere generose, così come le memorie e i mAh a disposizione. L'articolo Honor Note 10 sarà uno smartphone niente male secondo gli ultimi leak proviene da TuttoAndroid.

In direzione di Honor Note 10 : uno speciale device dalle specifiche peculiari : Ormai ci sono pochi dubbi sulla prossima presentazione di Honor Note 10, vista la recente conferma arrivata da Zhao Ming, presidente del brand cinese. Un altro importante indizio è arrivato dal teaser di recente condiviso sul portale di microblogging cinese Weibo (quello riportato come immagine di anteprima, e di cui potrete prendere visione in alto). La foto, come potete vedere, comprende il riferimento al nome, che sembra proprio corrispondere ...

Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una nuova immagine teaser di Honor Note 10, la quale ci conferma che lo smartphone supporterà l'AI L'articolo Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 compare in un primo video hands-on - Honor Note 10 in una nuova immagine : Nuovo giorno nuove indiscrezioni, i protagonisti di oggi vengono entrambi dalla Cina, si tratta di Xiaomi Mi Max 3 e Honor Note 10, comparsi rispettivamente in un breve video hands-on ed in una nuova immagine. Si tratta di due dispositivi di dimensioni generose e che si preannunciano molto interessanti. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 compare in un primo video hands-on, Honor Note 10 in una nuova immagine proviene da TuttoAndroid.

Honor Note 10 : specifiche tecniche e immagini leaked : Nella giornata di ieri il presidente di Honor Zhao Ming ha dato conferma dell'esistenza di un nuovo smartphone del brand, si tratta di Honor Note 10 ed oggi sono comparse in rete le specifiche tecniche e le prime presunte immagini che mostrano il probabile design di questo nuovo device. L'articolo Honor Note 10: specifiche tecniche e immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Honor Note 9 potrebbe avere pannello Super AMOLED da 6 - 9 pollici di Samsung : Honor si starebbe preparando al lancio di un nuovo phablet, che potrebbe chiamarsi Honor Note 9 e che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe montare un pannello Super AMOLED da 6,9 pollici di Samsung. Lo stesso Zhao Ming ne avrebbe confermato l'esistenza con un post sul social network cinese Weibo. L'articolo Honor Note 9 potrebbe avere pannello Super AMOLED da 6,9 pollici di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10 - Moto X4 - ZenFone 5 - ZenFone 5Z - Huawei P10 - Huawei P10 Plus - Samsung Galaxy S9 - S9+ - A6 - A5 (2016) - Note 8 e J7 Pro : Oggi pioggia di Aggiornamenti perHonor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro proviene da ...