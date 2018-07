Finale Mondiali | Francia-Croazia | in tv su Canale 5 e in live streaming su SportMediaset

La foto di Macron che esulta durante la Finale dei Mondiali : L'ha scattata uno dei fotografi ufficiali di Vladimir Putin, che lavora per l'agenzia Sputnik The post La foto di Macron che esulta durante la finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 – Pelè incorona Mbappè : “come me sei l’unico U20 a segnare in una Finale di Coppa del Mondo” : Mbappè macina record su record: il talentino francese è il primo giocatore U20 dai tempi di Pelè a segnare in una finale di Coppa del Mondo Sul Mondiale vinto dalla Francia c’è la firma di Kylian Mbappè. Il giovane talento transalpino è risultato il miglior marcatore dei ‘Bleu’ insieme a Griezmann, con 4 reti, ed ha anche segnato l’ultimo gol dei ragazzi di Deschamps in finale. Grazie a questa rete, Mbappè è ...

Mondiali 2018 Russia - tutte le curiosità della Finale Francia-Croazia : A completare l'albo d'oro dei ventuno Campionati del Mondo ecco Inghilterra e Spagna a 1. Non solo l'albo d'oro vede un cambio in classifica, ma la finale del Luzhniki ha regalato un sacco di prime ...

Mondiali 2018 Russia - clamorosa papera di Lloris nella Finale : fotocopia di Karius contro il Real : Ma il peso specifico nell'economia della partita è completamente diverso. La papera però resta. Per il tedesco dei Reds sotto gli occhi di tutta Europa. Per Lloris addirittura sopra il palcoscenico ...

Tutte le foto della Finale dei Mondiali : I gol, i festeggiamenti e tutto quello che c'è stato intorno alla bella vittoria della Francia a Mosca The post Tutte le foto della finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Francia-Croazia - i gol della Finale dei Mondiali 2018 : Francia campione del mondo: l'autogol di Mandzukic, poi le reti di Perisic, Griezmann, Pogba, Mbappé e ancora Mandzukic. Ecco tutti i gol della finale dei Mondiali Francia-Croazia FOTO Macron scatenato esulta davanti alla ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Mondiali 2018 Russia. Invasione di campo in Finale - Pussy Riot : 'Siamo state noi' : Per chi cerca visibilità, è praticamente impossibile trovare un'occasione migliore della Finale di un importante torneo di calco. Figuriamoci se quel torneo è la Coppa del mondo, la competizione più importante di tutte. Non stupisce, quindi, che anche Russia 2018, come altre finali in passato, abbia avuto qualche protagonista in più rispetto ai calciatori scesi in campo.