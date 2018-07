Cauet | “Mbappè è un predestinato”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Mbappé come ‘Fenomeno’ Ronaldo? Ci sono tutte le premesse in questo senso. Per corsa, tecnicità e capacità di andare a rete in qualsiasi momento lui e il ‘Fenomeno’ sono simili. A Monaco e al Psg ha vinto il titolo, oggi è un campione del mondo: è un predestinato”. Vede un futuro da campionissimo per l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain e della Nazionale francese neo campione del mondo l’ex giocatore dell’Inter, Benoit, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (AdnKronos)L'articolo: “Mbappè è un predestinato” CalcioWeb.