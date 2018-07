Nissan Car Partner ufficiale del Taormina FilmFest 2018

Nissan GT-R50 by Italdesign - la supercar da 900mila euro : Una supercar per celebrare la grandezza di Nissan e Italdesign . Nasce da qui il progetto GT-R50 , una collaborazione italo-giapponese che arriva a cavallo di un doppio cinquantesimo anniversario: l’azienda fondata a Torino da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani nel 1968 e quello della sportiva coupé, il cui primo modello è targato 1969. Al Festival della Velocità di Goodwood, uno dei circuiti inglesi più noti per motociclismo e automobilismo, ...

Nissan stupisce con la Leaf Open Car versione cabrio : Anche in Europa è stata superata quota 100mila unità che contribuiscono a fare del modello Nissan il veicolo a zero emissioni più venduto al mondo. La casa giapponese sostiene che le Leaf hanno ...

Novità auto 2018 - la nuova Nissan Qashqai : caratteristiche e non solo : Con la sua ampia gamma di incredibili aggiornamenti di stile, dal design vigoroso della griglia anteriore e del cruscotto ai nuovi sedili di lusso, il SUV più amato al mondo non è mai stato così ...

Nissan ha presentato a Tokyo LEAF Open Car, una versione cabrio della nuova Nissan LEAF. L'auto 100% elettrica è stata esposta in occasione di un forum per celebrare il traguardo delle 100.000 vendite in Giappone raggiunto da Nissan LEAF dal momento del lancio avvenuto nel 2010. Circa 100 figure di spicco tra autorità locali e