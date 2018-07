Lega - M5S | dibattito sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e altre partecipate

Briatore spara a zero sul governo Lega-M5S : "Solo proclami - fatti zero" : Anche Flavio Briatore sale sul carro dei detrattori del governo Conte. L"imprenditore italiano, a Tg zero su Radio Capital, ha attaccato l"asse Movimento 5 Stelle-Lega, rinfacciando all"esecutivo di aver detto tante parole, ma di aver quagliato ben pochi fatti finora.Infatti, al giornalista che gli ha chiesto un giudizio sui primi vagiti del governo, l"imprenditore ha risposto causticamente: "Ma, where is the beef? (ovvero "dov'è la ciccia?" in ...

Governo - D’Alema : “Lega di oggi ha venature neofasciste - M5s è di tutt’altra pasta. Pd ha consegnato il Paese a Salvini” : “Considero la Lega di Salvini, ben diversa da quella storica, una forza politica che ha una carica di brutalità e venature neofasciste. Non credo che il M5s abbia la stessa pasta della Lega. E’ un errore metterli sullo stesso piano”. Così a In Onda (La7) l’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, si pronuncia sulle due forze di Governo, senza risparmiare una caustica critica al Pd: “Nel momento in cui il ...

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Il M5s risale con l'addio ai vitalizi La Lega vola - crolla Forza Italia E il Pd spaccato non recupera : Dopo settimane di flessione, tornano a salire i grillini con la mossa sui vitalizi, il Carroccio non arresta la sua crescita esponenziale, Pd stabile, gli azzurri precipitano

Sondaggio YouTrend - salgono M5s e Lega : il Carroccio ora è allo 0 - 2% dai grillini : I grillini tornano a crescere e sono testa a testa con il Carroccio. Secondo la media dei sondaggi elaborata da YouTrend per Agi , i 5 Stelle sono al 28,9% , con un incremento di 0,4 punti rispetto a ...

Lega-M5s - travaglio da nomine : La grande tensione fa slittare la madre di tutte le nomine, la prima dell'era gialloverde. La Cassa depositi e prestiti, uno dei pochi granai rimasti da utilizzare per fare un po' di investimenti pubblici, ora che si annuncia la grande carestia autunnale della bassa crescita e della fine del Qe di Mario Draghi. Al primo vero banco di prova degli equilibri tra Lega e Cinque stelle e, al tempo stesso tra il governo e la finanza italiana, il ...

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : accordo Lega M5S almeno fino alle elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...

Sondaggi politici elettorali : si arresta la corsa della Lega - inchioda anche il M5S : La Lega ferma la sua corsa per la prima volta dalle elezioni politiche dello scorso marzo. L’istituto Piepoli registra una frenata del partito di Matteo Salvini, che rimane così in seconda posizione nei Sondaggi politici. La percentuale è del 28% attualmente, con il Movimento 5 Stelle ancora al comando. I grillini non ne approfittano, restando fermi al 29%. Dunque, non ci sono variazioni nelle posizioni di vertice rispetto alla scorsa volta. ...

Sondaggi Politici/ M5s-Lega al 57% : Governo 'annienta' le opposizioni di Pd e Forza Italia : Sondaggi Politici elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe.

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)

Assist della Lega a M5s : "Sì al taglio dei vitalizi" : Mi auguro che il traguardo che taglierà la Camera sarà da stimolo anche per il Senato per giungere finalmente allo stesso risultato: quello di restituire credibilità alla politica'.

Voucher - Di Maio : "ok per turismo e agricoltura"/ M5s 'cede' alla Lega e modifica il Decreto Dignità : Di Maio, "Sì a Voucher in agricoltura e turismo". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sottolinea alla maggioranza: "bisogna evitare ogni tipo di abuso"