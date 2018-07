Nato | Conte | “Da Italia nessuna spesa aggiuntiva Ma Trump ha ragione | il loro contributo

Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Nato - Trump : “Alleati spenderanno di più”/ Macron e Conte lo smentiscono : “Nessuna spesa aggiuntiva” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Nato - Trump : 'Stati aumentino spese'. Conte : nessuna variazione in più | : Il presidente Usa: "Clima coeso. Abbiamo fatto grandi progressi, ma gli Stati devono pagare di più. Poi parla di Italia e dice: "Conte ha vinto grazie alla dura politica sull'immigrazione". Macron: "Il presidente Usa non ha mai voluto lasciare l'Alleanza"

Nato : Conte - rafforzare fronte sud alleanza contro rischi foreign fighters : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Seconda giornata di lavoro al vertice Nato qui a Bruxelles. L’Italia continua nel suo impegno per rafforzare il fronte sud dell’alleanza, da cui provengono minacce terroristiche significative. Come ho segnalato ieri anche dall’immigrazione potrebbero arrivare rischi di foreign fighters che dobbiamo contrastare con ogni sforzo”. Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe ...

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

INFELICI E CONTENTI/ Su TV8 il film con ReNato Pozzetto ed Ezio Greggio (oggi - 12 luglio 2018) : INFELICI e CONTENTI, il film in onda su TV8 oggi, giovedì 12 luglio 2018. Nel cast: Renato Pozzetto, Ezio Greggio e Marina Suma, alla regia Neri Parenti. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Conte alla Nato : “Rischio foreign fighters da immigrazione” : Conte alla Nato: “Rischio foreign fighters da immigrazione” Conte alla Nato: “Rischio foreign fighters da immigrazione” Continua a leggere L'articolo Conte alla Nato: “Rischio foreign fighters da immigrazione” proviene da NewsGo.

Italia-Germania - bilaterale Conte-Merkel a margine del vertice Nato : Italia-Germania, bilaterale Conte-Merkel a margine del vertice Nato Italia-Germania, bilaterale Conte-Merkel a margine del vertice Nato Continua a leggere L'articolo Italia-Germania, bilaterale Conte-Merkel a margine del vertice Nato proviene da NewsGo.

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Nato - Conte scherza con Trump e Macron : Emmanuel non mi aiuta : Bruxelles, 11 lug., askanews, - Siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano ...

Nato - bilaterali Conte con il polacco Duda e la Cancelliera Merkel : Bruxelles, 11 lug., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto due bilaterali nel pomeriggio, a margine del vertice Nato di Bruxelles, prima con il presidente polacco Andrzej Duda,...

Nato - Conte scherza con Trump e Macron : Emmanuel non mi aiuta : Bruxelles, 11 lug., askanews, - Siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano ...

Nato - Conte : "Minacce sul fronte Sud significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...