Calciomercato Lazio | Felipe Anderson al West Ham CIFRE e DETTAGLI

Calciomercato Lazio : Immobile pronto a rinnovare - : Il procuratore ha poi concluso: " Lui è molto legato al mondo Lazio e andremo avanti in questo modo, anche se si vende Cristiano Ronaldo si può vendere chiunque. Era un obiettivo del Milan, non so se ...

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Calciomercato Lazio - offensiva del Real Madrid per Milinkovic-Savic : offerta monstre per il serbo : Jorge Mendes è entrato in azione per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic al Real Madrid, prima offerta da cento milioni di euro Chiusa l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è di nuovo al lavoro per provare a portare al Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è un giocatore della scuderia dell’agente portoghese, il quale ha solo il compito di mediare con la Lazio, club con cui mantiene ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson al West Ham : affare ai dettagli : L'avventura di Felipe Anderson alla Lazio è davvero vicinissima alla conclusione. La trattativa tra la società biancoceleste e il West Ham per il trasferimento del calciatore classe 1993 in Premier ...

Calciomercato - Acerbi alla Lazio : “qui per Inzaghi” : “Inzaghi è stato molto importante nella mia scelta. Adesso devo dimostrare di essere ancora ad alto livello. Mi sento da Lazio ma devo ancora migliorare”. Sono le prime parole di Francesco Acerbi una volta arrivato alla stazione Termini, da oggi le visite mediche e la nuova avventura alla Lazio. Su di lui i biancocelesti hanno puntato da subito, nonostante le difficoltà di arrivare a un accordo immediato con il Sassuolo: ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson verso il West Ham : Tare cerca il sostituto in casa Barcellona : In vista della partenza di Felipe Anderson con destinazione West Ham, la Lazio ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito all’Inter La Lazio ha individuato il sostituto di Felipe Anderson, prossimo al trasferimento in Premier League al West Ham. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito di sei mesi all’Inter. Un profilo che piace eccome quello ...

Calciomercato Lazio - si riapre la trattativa con il West Ham per Felipe Anderson : le cifre dell’operazione : Il club biancoceleste e quello inglese sono tornati a discutere di Felipe Anderson, Lotito pronto a chiudere sulla base di 31 milioni di euro più 5 di bonus Dopo essersi inizialmente arenata, la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson al West Ham è ufficialmente ripartita. Le parti sono tornate a discutere sul brasiliano, lavorando al raggiungimento di un’intesa che dovrebbe portare nelle casse biancocelesti 31 milioni di ...

Calciomercato Lazio : per Acerbi c'è fiducia - chiusura vicina - : La politica della Lazio è quella degli annunci limitati, dei fatti concreti che producono risultati. Io credo che la squadra che verrà fuori dal mercato sarà molto competitiva. Fare in futuro una ...

Calciomercato Lazio - Caceres resta nella capitale : Come riferito da 'Sky Sport', il difensore uruguayano ha esercitato l'opzione per restare in biancoceleste fino al giugno del 2019. Dopo un ottimo Mondiale, l'ex Juventus è pronto per iniziare una ...

Calciomercato - Lazio-West Ham : si complica l'affare Felipe Anderson. Fiorentina su Berge del Genk : Da settimane ormai la trattativa tra Lazio e West Ham per la cessione di Felipe Anderson procede a singhiozzo. In più occasioni l'affare ha rischiato di saltare, per poi ripartire a forza. I contatti ...

Acerbi alla Lazio/ Calciomercato - accordo trovato : oggi o domani la firma - martedi le visite mediche : Acerbi alla Lazio, Calciomercato news: accordo trovato con il Sassuolo, a brevissimo la firma sul contratto da 5 anni. Già martedi le visite mediche.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Colpi shock di Juventus e Napoli - il Calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Calciomercato Lazio - colpo di scena nella trattativa Acerbi : le ultimissime : L’operazione che dovrebbe condurre Acerbi dal Sassuolo alla Lazio pare si stia sbloccando, si lavora sugli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca La Lazio non molla Francesco Acerbi, nella giornata di oggi pare esserci stata un’accelerata nella trattativa con il Sassuolo per portare il difensore in biancoceleste. Dopo gli stop degli scorsi giorni, la trattativa sembra essersi sbloccata, con i dirigenti della società ...