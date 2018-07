Torino | è fatta per Meite

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Joao Cancelo : martedì sarà già a Torino : Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l'accordo con il ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Calciomercato Torino - è fatta per il ritorno di Bruno Peres : Bruno Peres torna al Torino. Sì, tutto fatto, decisione presa, dopo un lungo tira e molla il brasiliano ha deciso di vestire , nuovamente, la maglia granata. I dettagli? Prestito con diritto di ...

Torino - con Peres pace fatta : oggi il si? Ottimismo Verissimo : Torino - I dribbling sono il pane di Bruno Peres . Poi c'è anche il salame, però: i tiri a sorpresa. E allora chissà oggi cosa sfornerà il brasiliano, impastando la farina e affettando i salumi: se l'...

Accelerata Torino - è fatta per N’Dong : cifre e dettagli : Didier N’Dong si avvicina all’accordo con il Torino, il calciatore potrebbe rafforzare la mediana granata in vista della prossima annata Didier N’Dong ad un passo dal Torino. Il centrocampista gabonese del Sunderland è vicinissimo alla firma col club granata. Skysport UK parla di accordo vicino, con un trasferimento che si aggirerà attorno ai 6,6 milioni di sterline, circa 7,5 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato 18 gare in ...