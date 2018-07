Video Uruguay Francia 0-2 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | quarti

Video Highlights Uruguay-Francia 0-2 - Mondiali 2018 : Galletti in semifinale - papera di Muslera su Griezmann : La Francia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio sconfiggendo l’Uruguay per 2-0. A decidere la sfida sono stati il colpo di testa di Varane al 40′ e la papera di Muslera al 61′ che non è riuscito a stoppare un facile tiro di Griezmann dalla distanza. Ora i transalpini affronteranno la vincente di Brasile-Belgio con la speranza di agguantare l’atto conclusivo della rassegna iridata. Di seguito il ...

Muslera ‘alla Karius’ - l’errore in Uruguay-Francia è pazzesco [Video] : Si è concluso il primo match valido per i quarti di finale dei Mondiali in Russia, successo della Francia contro l’Uruguay, 0-2 il risultato finale. Dopo il vantaggio di Varane arrivato nel primo tempo, i transalpini raddoppiano dopo un’ora di gioco grazie all’errore incredibile del portiere Muslera (alla Karius), che permette a Griezmann di mandare la propria Nazionale sul doppio vantaggio e chiudere praticamente i conti per ...

L’Uruguay dice addio a Russia 2018 - Gimenez non trattiene le lacrime in barriera : Josè piange come un bambino [Video] : Josè Gimenez è stato protagonista della fine della partita tra Uruguay e Francia, le lacrime del difensore commuovono il mondo-- Josè Gimenez non è riuscito a trattenere le lacrime prima della fine del tempo regolamentare del quarto di finale disputato tra Francia e Uruguay. Il difensore della Nazionale di Tabarez si è lasciato andare alla commozione prima della fine del match, rammaricato per il risultato che ha fatto dire addio alla ...

L’Uruguay fuori da Russia 2018 - la disperazione dei supporter riassunta nelle lacrime del bambino tifoso [Video] : L’Uruguay rimedia una sonora sconfitta contro la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, la disperazione nelle lacrime di un tifoso bambino della Celeste I gol di Varane e Griezmann condannano l’Uruguay all’addio ai Mondiali di Russia 2018. Nel quarto di finale contro la Francia, la Nazionale di Tabarez non riesce a concretizzare il suo gioco e deve abbandonare le speranze iridate. Dopo la papera ...

Video Che papera di Muslera! Clamoroso errore del portiere in Francia-Uruguay 2-0 - Griezmann fa festa : Fernando Muslera ha commesso una clamorosa papera in Uruguay-Francia, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il portiere dei sudamericani credeva di parare agevolmente il tiro di Griezmann dalla distanza e invece è stato goffo nel suo intervento, prendendo male il pallone che poi è carambolato in rete. I transalpini si sono involati così sul 2-0 e la Celeste non è più riuscita a rimontare. Di seguito il VIDEO della papera di Muslera in ...

Mondiali Russia 2018 - Francia avanti sull’Uruguay grazie anche al miracolo di Lloris : parata folle! [Video] : Mondiali Russia 2018, Lloris autore di una parata fantastica sul laziale Caceres, la Francia ringrazia il suo portiere Mondiali Russia 2018, Lloris autentico protagonista del primo tempo della gara tra Uruguay e la sua Francia. I transalpini sono in vantaggio per una rete a zero, un vantaggio mantenuto grazie ad un miracolo del portiere del Tottenham che ha neutralizzato un colpo di testa di Caceres con una parata fantastica. Ecco il ...

Uruguay-Francia – Hugo Lloris - che paura! Il portiere quasi ingoia una farfalla : la reazione esilarante [Video] : Il portiere della Francia Hugo Lloris per poco non ingoia una farfalla, la reazione esilarante del calciatore durante il quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Nazionale francese, mentre sta disputando i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, quasi ingoia una farfalla. La reazione del calciatore, durante il match contro l’Uruguay, ripresa dalle telecamere che filmano il match è ...

Kylian Mbappé - Mondiali 2018 / Video Uruguay Francia : Lippi lo esalta - "mi ricorda Ronaldo" : Kylian Mbappé gioca i quarti di finale dei Mondiali 2018 con la sua Francia: l'avversario è l'Uruguay, il giovane attaccante del Psg arriva dalla doppietta realizzata contro l'Argentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:00:00 GMT)