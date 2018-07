Operaio muore a Lamezia dopo essere precipitato da abitazione | solidarietà Cisl

Torino - temporale allaga un sottopasso : Operaio muore annegato : L'uomo è rimasto bloccato nella sua auto tra Feletto e Rivarolo, mentre stava tornando a casa dal lavoro

I dirigenti della Baldassari, in provincia di Lucca, non hanno concesso agli operai la possibilità di recarsi ai funerali di Alessandro Vornoli, un loro collega morto durante il turno notturno.

Incidente mortale sul lavoro - Operaio valchiavennasco muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

VS : Operaio muore sul cantiere della A9 a Gampel-Steg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente sul lavoro all'Hotel Service a Mestre. A perdere la vita è stato un bengalese di 33 anni che lavorava per l'azienda lagunare che si occupa di lavaggio biancheria per alberghi; trasportato all'ospedale dell'Angelo è deceduto dopo poche ore.

Travolto da un camion : muore giovane Operaio di Filattiera : Lunigiana e Apuane - Un'altra tragica morte sul lavoro. È stato Travolto e ucciso da un camion e per lui non c'è stato nulla da fare. Stiamo parlando di un giovane operaio poco più che ventenne di ...

Verona - Operaio muore schiacciato da una "sponda" di cemento

Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un'altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti "Villa Marchesi", sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.

Lecce - precipita dal terrazzo del centro ricevimenti : muore Operaio di 30 anni : Tragedia nel Leccese, tra Carmiano e Salice salentino . Un uomo di 30 anni, Stefano Vetrugno, di Carmiano, è precipitato dal tetto del centro ricevimenti Villa Marchesi. L'operaio è caduto sbattendo ...

Lecce - crolla un balcone nel cantiere della sala ricevimenti : muore Operaio 32enne : Lecce - Tragedia sul lavoro in Salento dove un operaio è morto precipitando da un altezza di circa tre metri mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti 'Villa Marchesi', sulla strada provinciale ...

Crolla balconcino - muore Operaio 32enne : ANSA, - NOVOLI , LECCE, , 18 GIU - Tragedia sul lavoro stamani in Salento dove un operaio è morto precipitando da un altezza di circa tre metri mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti 'Villa ...

Scooter contro palo - muore Operaio Sevel : Chieti - Un operaio della Sevel di 59 anni, S.B. residente a Miracoli di Casalbordino, ha perso la vita nel pomeriggio mentre percorreva a bordo del suo Scooter Piaggio X9 via Pescara a Casalbordino. La sua corsa è terminata contro una palo della segnaletica; a intervenire i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista provando a rianimarlo e stabilizzarlo ma inutilmente. Sul luogo era giunta anche l'eliambulanza. Per i ...

L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.