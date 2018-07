In quali cibi si può annidare il batterio Listeria | in alcuni casi mortale per l' uomo

agi

(Di sabato 7 luglio 2018) È resistente, prospera con il caldo ma resiste anche al gelo, tanto da sopravvivere anche in alimenti surgelati. Ilmonocytogenes, causa dell'infezione listeriosi, potenzialmente, è tornato a far parlare di sè dopo la segnalazione di una ditta belga sulla possibile contaminazione diprodotti, che ha portato tra l'altro al ritiro di diversi lotti di minestroni Findus dagli scaffali.nei fagiolini: ritirato minestrone Findus news aggiornata alle 17:09 https://t.co/Y3pgcdB4Pk — la Repubblica (@repubblica) 7 luglio 2018 La listeriosi è generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti (tossinfezioni alimentari). Nonostante evidenze della malattia siano state descritte fin dalla fine dell'800 in diverse specie ...