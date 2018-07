Angela Merkel demolita da un sondaggio | il 78% dei tedeschi insoddisfatto dalla

Immigrazione - Angela Merkel è l'unica ad avere una visione europea : Al governo populista italiano conviene essere alleato della cancelliera più che del quartetto di Visegrad e denunciare la politica di Macron come egoistica e sovranista, perché rifiuta la solidarietà europea

Angela Merkel tenta di convincere l'Spd : "Migranti non più di 48 ore nei centri di transito" : Il tempo di permanenza nei centri di transito ai confini "può arrivare a 48 ore, questo prevede la Costituzione" per il fermo di polizia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista all'emittente pubblica Ard.Questa proposta di Merkel potrebbe essere il ponte necessario per consentire un accordo con l'Spd, da subito contrario ai centri; questo si legge sulla stampa tedesca.La Spd, terzo elemento della coalizione di ...

Germania - Seehofer : “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” : Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” Continua a leggere L'articolo Germania, Seehofer: “Non mi lascio licenziare da Angela Merkel” proviene da NewsGo.

Joachim Loew come Angela Merkel - resta in sella : Nonostante la debacle ai Mondiali 2018, Joachim Löw sarà ancora l'allenatore della nazionale tedesca. Secondo quanto riportato da Bild, infatti, il mister teutonico rimarrà in sella, avendo un contratto in essere fino al 2022.Löw, che nei giorni scorsi ha riflettuto anche sull'ipotesi di un passo indietro, ha perfino ricevuto rinnovato appoggio dalla Dfb, equivalente della nostra Federcalcio in Germania. Il ct, alla guida ...

Horst Seehofer : "Con Angela Merkel raggiunto un chiaro accordo" : Angela Merkel e il ministro dell'Interno Horst Seehofer hanno raggiunto un chiaro accordo. Lo ha detto Seehofer, in uno statement a Berlino. Lo stesso Seehofer ha ribadito di voler rimanere ministro.Merkel e Seehofer sarebbero d'accordo sull'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania, per risolvere il nodo dei migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Lo scrivono i media tedeschi, ...

La Csu non vuole far cadere Angela Merkel : Sono ore drammatiche per il futuro del governo tedesco, dopo lo strappo del ministro degli Interni Horst Seehofer, che nella notte ha annunciato l'intenzione di dimettersi, entro tre giorni, dall'esecutivo e dalla guida della Csu bavarese. Nel pomeriggio è prevista una nuova riunione tra Cdu e Csu per tentare di evitare la spaccatura della Grande Coalizione, al governo da poco più di tre mesi.Almeno a parole, l'Unione ...

Germania - Seehofer (Csu) rompe con Merkel : governo a rischio - "Angela cambi sui migranti" : L'ultimatum del presidente della Csu: "Resto solo se Cdu cambia rotta sui migranti". La cancelliera: "Accordo con l'Italia non era possibile". Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta.

Caso migranti - Angela Merkel è in bilico : Angela Merkel e il suo governo non sono mai stati così fragili. L'esecutivo è in bilico dopo che il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer (Csu) è entrato in collisione con le...

Angela Merkel rischia di cadere sul tema dei migranti : Angela Merkel in grande difficoltà. Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer avrebbe minacciato le dimissioni dal Governo e dalla guida

Germania - migranti : Seehofer lascia presidenza Csu e ministero in polemica con Angela Merkel : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Germania fuori da Russia 2018 - Gianni Morandi stuzzica Angela Merkel sui social : Gianni Morandi stuzzica Angela Merkel sui social dopo la clamorosa eliminazione della Germania dal Mondiale. L'artista di Monghidoro è intervenuto sui suoi canali ufficiali per dire la sua dopo la partita dei Campioni del Mondo in carica, dalla quale sono usciti sconfitti con un due a zero che brucia e l'ultimo posto nel girone. Dopo la beffa dell'ultima partita, la Germania è quindi fuori dal Mondiale per mano della Corea del Sud, come 16 ...