Allerta caldo Catania | domani e giovedì “ondate anomale di calore”

Meteo. Forti temporali al Nord - scatta l’Allerta. Ma al Centro-Sud domina il caldo intenso : L'ondata di caldo africano nel Meridione si concretizzerà soprattutto all'estremo Sud e nelle Isole con temperature che supereranno i 35°. Al Nord, invece, resta alto il rischio di temporali e nubifragi, dopo l'acquazzone che ieri ha fatto non pochi danni a Moena: allerta gialla in Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Progetto Heat-Shield : sistema di Allerta caldo per i lavoratori del settore agricolo e altri ambiti occupazionali : Giovedì 21 giugno a Roma, presso la sede dell’Inail (P.le Giulio Pastore, 6) dalle 9 alle 13,30, si svolgerà il workshop ‘Progetto Heat-Shield: sistema di allerta caldo per i lavoratori del settore agricolo e altri ambiti occupazionali’, organizzato dall’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibimet) e dall’Università di Firenze, nell’ambito del Progetto europeo quinquennale Heat-Shield. Durante ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Cagliari : Allerta caldo per il fine settimana - il Comune è pronto per le emergenze : Atteso un fine settimana con alte temperature in Sardegna: le ondate di calore potrebbero toccare anche i 35°C nel sud Sardegna e nel Campidano, ma il Comune di Cagliari è pronto ad affrontare l’emergenza. L’Amministrazione ha aderito infatti al Sistema Nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro per la prevenzione ed il controllo ...

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento in arrivo al Nord mentre lo scirocco porterà ancora più caldo al Sud : 1/15 ...

Allerta Meteo - il super caldo innesca violenti temporali : attenzione alle prossime 12 ore - alto rischio grandine e tornado [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e forte maltempo : alto rischio di grandine e tornado : 1/18 ...

Dopo il caldo arriva la pioggia : Allerta alluvione nel Regno Unito : Dopo il caldo degli ultimi giorni forti piogge si registrano nel Regno Unito, tanto da fare scattare l’allarme alluvioni in diverse zone del Paese: lo riportano i media locali citando l’allerta diramata dall’ufficio meteorologico nazionale Met Office. Diverse strade di Birmingham sono allagate, mentre temporali, esondazioni e ulteriori allagamenti sono attesi durante la giornata, soprattutto in Inghilterra: la pioggia caduta ...

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e violenti temporali : attenzione a grandine e tornado : 1/9 ...