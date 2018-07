eurogamer

: Bloodborne 2 è realtà? Il gioco spunta su Amazon #Bloodborne - Eurogamer_it : Bloodborne 2 è realtà? Il gioco spunta su Amazon #Bloodborne -

(Di domenica 1 luglio 2018) In questa domenica un lampo a ciel sereno scuote il panorama videoludico, sul listino diinfatti fa capolino niente meno che2, secondo capitolo della celebre esclusiva Sony targata From Software che non ha bisogno certamente di presentazioni.Ebbene la notizia ha dell'incredibile proprio perché fin ora non si hanno avute discussioni in merito, e gli stessi appassionati della serie sembravano aver fatto pace con l'idea di non avere un proseguo dell'ottimo.Dunque per il momento bisogna prendere le cose per come sono, ovvero un annuncio non ufficiale che necessita di tutte le conferme del caso, di un secondo capitolo diinfatti non si è mai parlato per vie ufficiali fin ora.Read more…