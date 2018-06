Jane the Virgin | Michael è ancora vivo | le anticipazioni degli autori

Upfront 2018-19 The Cw : Streghe e Supergirl la domenica - l'ultima stagione di Jane the Virgin in midseason : The Cw è l'ultimo network generalista ad annunciare il suo palinsesto per la stagione 2018-19, con una grande novità: l'arrivo di una programmazione anche alla domenica, serata che in passato è sempre stata snobbata dalla rete. Ora, invece, The Cw avrà ben 12 serie tv in onda durante la settimana, seconda solo alla Cbs.Per inaugurare la domenica, il network ha scelto di puntare sulle giovani donne, con Supergirl ed il reboot di Streghe, ...