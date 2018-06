Giappone-Polonia 0-1 | Mondiali 2018 | il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta

Mondiali 2018 : Senegal-Colombia 0-1 e Giappone-Polonia 0-1 : eliminati gli africani : Il gol di Yerry Mina ribalta il girone: Cafeteros agli ottavi con gli asiatici, senegalesi fuori solo per la differenza a loro sfavore di giocatori ammoniti

La Colombia spezza l’imbattibilità del Senegal! La Polonia non fa sconti - Giappone premiato per la propria ‘correttezza’ : La Colombia batte il Senegal, africani fuori da Russia 2018: l’arrivo a pari punti premia il Giappone, sconfitto dalla Polonia, ma agli ottavi a causa del coefficiente fair play Senza una vera e propria big, con due outsider di lusso, Colombia e Polonia, che non fanno della continuità la loro arma migliore e due underdog come Senegal e Giappone pronte a giocarsela fino alla fine, il Girone-H dei Mondiali di Russia 2018 si prospettava uno ...

Mondiali 2018 : Giappone-Polonia 0-1 - le pagelle. Asiatici sconfitti ma qualificati. Benissimo Glik - Lewandowski delude : Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale. GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e ...

