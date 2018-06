“Finalmente” Carta d’identità elettronica | cambia tutto

caffeinamagazine

: e l’esame sarà pure al pc finalmente, dato che è cambiato prof e con quello precedente si svolgeva su di un foglio… - hypodermicmars : e l’esame sarà pure al pc finalmente, dato che è cambiato prof e con quello precedente si svolgeva su di un foglio… - highw4ym4n : RT @Giodimangio: Ho finalmente finito La casa di carta. +++SPOILER+++ Qualcuno ora mi deve dire che fine… - abrazametinii : finalmente qualcuno lo stava amando per quello che era, di quando mi ha detto “l’entrata pera David Guetta” o di qu… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Una novità molto importante sul fronte dellad’identità e nello specifico per quanto riguarda quelle elettroniche, di cui molti italiani sono già in possesso e che si stanno via via diffondendo a quellecee (anche se si tratta di un processo che ha conosciuto diverse interruzioni). La notizia, arrivata proprio in queste ore e subito rimbalzata sui siti, è che una delle richieste mosse recentemente dai cittadini è stata finalmente accolta. Chi intende richiedere il documento online sappia, infatti, che primo luglio, il sistema di prenotazione sarà gestito esclusivamente dal Ministero dell’Interno e non più attraverso il sistema TuPassi, che molto ha fatto tribolare gli utenti per le lunghe attese. Negli ultimi periodi erano stati segnalati tempi di attesa biblici, addirittura tre mesi per un primo appuntamento. I disservizi in realtà erano da attribuire più ...