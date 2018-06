Russia | d' accordo con Salvini su sanzioni

OPEC e Russia trovano accordo per aumentare offerta di petrolio nel mercato - : L'OPEC e i Paesi non membri del cartello hanno concordato di aumentare la produzione petrolifera, ha riferito ai giornalisti il ministro degli Idrocarburi dell'Ecuador Carlos Perez. "Sì, sono stati ...

Accordo Trump-Kim - la Russia : 'Bene - ma il diavolo sta nei dettagli' : "Non possiamo che accogliere positivamente l'importante passo avanti compiuto oggi, anche se il diavolo sta nei dettagli". A dirlo, commentando l'Accordo fra Donald Trump e Kim Jong-Un sottoscritto a ...

La Cina è pronta a cooperare con la Russia per preservare l'accordo nucleare iraniano - : La Cina disapprova il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano ed è pronta a collaborare con la Russia per il suo mantenimento. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi ...

Trump snobba il G7 e insiste su dazi e Russia. I leader verso l'accordo sul commercio : ... 'Non parlo con Putin da diverso tempo, ma è stata discussa la questione di riportare la Russia nel G7 e tornare al G8, penso che sarebbe positivo per il mondo e per la Russia'. Poi l'affondo sulla ...

G7 Canada - il debutto di Conte : “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia tradizionalmente d’accordo” : “Per quanto riguarda il ritorno della Russia nel G8, l’Italia è sempre stata tradizionalmente fautrice della considerazione della Russia nel Gruppo degli Otto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo debutto al G7 in Canada. “La nostra priorità è la riforma del regolamento di Dublino” ha aggiunto. L'articolo G7 Canada, il debutto di Conte: “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia ...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Trump : "La Russia dovrebbe tornare nel G8"<br>Conte : "L'Italia è d'accordo" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprio poco prima di partire per il Canada dove oggi e domani si svolgerà il G7 a Charlevoix, ha detto:"Sono stato il peggior incubo della Russia. Sono sicuro che Putin in questo momento si stia augurando che avesse vinto Hillary Clinton. Tuttavia credo che dovremmo permettere alla Russia di tornare in questo consesso"Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte ha riportato ...