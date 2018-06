Rane Rosa | finisce qui Ma è un grazie lo stesso

Badminton - Giochi del MediterRaneo 2018 : fuori ai quarti Rosario Maddaloni nel singolare maschile : Si dimezza la pattuglia italiana del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: resta in gara soltanto la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, dopo l’eliminazione di Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile. Nel singolare maschile Maddaloni è stato battuto nei quarti dal turco Muhammed Ali Kurt, che si è imposto con il punteggio di 18-21, 19-21. Nel ...

Badminton - Giochi del MediterRaneo 2018 : in semifinale Osele-Strobl - ai quarti Rosario Maddaloni : Terminata la prima giornata di eliminatorie del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: restano in corsa gli azzurri teste di serie, Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile, e la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del tabellone di doppio maschile. Nel singolare maschile Giovanni Greco ha iniziato dai sedicesimi, battendo l’algerino Mohamed Amine Guelmaoui con il punteggio di ...

Pallanuoto femminile - Giochi del MediterRaneo 2018 : il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la Pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1 luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti ...

Badminton - Giochi del MediterRaneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze riposte in Rosario Maddaloni e Garino-Iversen : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero ...

Pallanuoto - Giochi del MediterRaneo 2018 : i convocati dell’Italia. Settebello e Setterosa con le stelle - si punta all’oro : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo del 2018: la competizione che vede al via i protagonisti del Mare Nostrum scatterà in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Per quanto riguarda la Pallanuoto le medaglie saranno assegnate ovviamente sia al maschile che al femminile, con l’Italia che schiera al via due selezioni di assoluto livello per quanto riguarda Settebello e Setterosa. Andiamo a scoprire i convocati. Settebello Zeno ...

