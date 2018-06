' La cena non c' è piaciuta' | coppia minaccia di dar fuoco al ristorante

Rom : a Camping River abbiamo assistito a uno scenario bellico - non a uno sgombero : Noi Associazione 21 luglio accusiamo la Giunta Raggi di incompetenza. Ma ancora di più, oggi, la accusiamo di crudeltà, cinismo e ipocrisia. E’ il minimo che si possa dire dopo aver assistito alla scenario bellico che si è presentato ai nostri occhi dopo la “visita riservata” degli operatori del Comune di Roma presso l’insediamento Camping River il 21 e il 22 giugno. Eravamo anche noi, alle porte del Camping River, in qualità di osservatori ...

Turchia - Erdogan vincitore annunciato. Ma non sono esclusi colpi di scena : A Istanbul l'immagine di Recep Tayyip Erdogan è dappertutto. Sui muri delle strade, su lunghe file di piccole bandierine che tagliano strade e

Napoli " Ali Chahrour in scena al Teatro Trianon Viviani : Gli spettacoli di Chahrour traggono ispirazione dalla memoria collettiva araba. Rivisitando tradizioni saldamente ancorate, l'artista indaga arrivando a cogliere i segreti dell'antica terra della ...

Roma - a Cinecittà World è di scena l'Expo Universale 2019. E non si fermano gli eventi con Jurassic War : ... con spettacoli in anteprima di danze, canti, fitness, arti marziali, gare e seminari sportivi, musica e competizioni di bellezza. Saranno presenti anche stand con percorsi enogastronomici e si potrà ...

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai che parte dal progetto e non dagli uomini : Una cosa è certa, del file Rai il nuovo governo giallo-verde ancora non si è occupato, ma su una cosa pare siano d'accordo, mettere mano al servizio pubblico non significa posizionare le navi (leggi uomini e donne) come in una battaglia navale, ma vuole dire prima di tutto, pensare e ripensare a quello che deve essere il nuovo servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.Ecco dunque che non c'è nessuna fretta e anche se questo CDA scade a fine ...

Portogallo - Marocco - Evra : 'Ronaldo è una macchina - ma se vi invita a cena non andate...' : Più che la tripletta , la rovesciata allo Stadium di Torino , o l'ennesima vittoria in Champions , dopo la serata magica di Sochi si è preso ora anche l'applauso spontaneo di mezzo mondo, mettendo in ...

Evra : “Ronaldo una macchina e se vi invita a cena non ci andate” : “Se Cristiano Ronaldo vi invita a mangiare è meglio dirgli di no”. E’ la curiosa affermazione di Patrice Evra ex compagno di squadra di CR7 ai tempi del Manchester United. In una intervista a ITV Sport il giocatore francese ha voluto ricordare un episodio. “Cristiano mi aveva detto di andare dopo l’allenamento a casa sua; sono andato, ero stanco, e a tavola c’era solo una insalata, del pollo e ...

“Non potevo immaginare potesse morire così”. Il dramma davanti ai genitori. La scena straziante è accaduta sotto ai loro occhi : era la loro figlioletta : La storia di questa bambina, e della sua famiglia, è tristissima. E ha allarmato tanti altri genitori che nel leggerla hanno pensato che l’attenzione verso i loro figli in determinate situazioni deve essere massima. Aveva soli setti anni Summer Grant, morta mentre stava giocando su un castello gonfiabile in un parco della sua città. La bimba è deceduta in un drammatico incidente nel marzo di due anni all’ Harlow Town Park, ...

Thomas Markle non si trattiene e racconta curiosi retroscena sulla coppia reale : ' Ero molto orgoglioso , il mondo intero stava guardando mia figlia'. 'La cosa più triste è che io sono stato solo una nota a piè di pagina in uno dei più grandi momenti della storia, invece che un ...

Stadio della Roma - Di Maio : “Un grande equivoco. Un malinteso”. Salvini : “Il governo deciso altrove. Non a cena” : “Un grande equivoco, è tutto un malinteso“. Dopo due giorni di silenzio il vicepremier Luigi Di Maio commenta l’inchiesta sullo Stadio della Roma che ha portato all’arresto del costruttore Luca Parnasi e dell’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone. E lo fa rispondendo velocemente ai cronisti lungo i pochi metri che lo portano al palco di piazza Indipendenza a Pomezia, cittadina a sud di Roma, dove il 24 giugno il ...

Stadio Roma - Di Maio : “cena tra Parnasi - Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni rispondo a una domanda sulla presunta cena segreta di Parnasi, Lanzalone e Giorgetti avvenuta il 12 marzo scorso, emersa nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'articolo Stadio Roma, Di Maio: “Cena tra Parnasi, Lanzalone e Giorgetti? Io non lo sapevo” proviene da Il Fatto ...

Giorgetti preoccupato per il governo : «Ma a cena mangio - non faccio promesse» : Roma è una buca, prima o poi si incespica. Infatti non c'è inchiesta nella Capitale che non sia di larghe intese, come testimonia l'ultimo filone sullo stadio. Ma a preoccupare Giorgetti non è tanto ...