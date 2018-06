Inter | Sky Sport ipotizza la formazione nerazzurra per il 2018 19 | c' è anche Malcom

Sky Sport ipotizza la nuova Inter : formazione da Champions per Spalletti : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri non stanno pensando solo alle cessioni necessarie per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, ma anche ai possibili rinforzi chiesti dal tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha chiuso i primi tre acquisti gia' prima del termine del campionato con l'arrivo di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di ...

International Sky Race® Carnia – L’11ª edizione a Moia e Finizio : Tiziano Moia e Anna Finizio vincono l’11ª edizione dell’International Sky Race® Carnia. Fabrizio Puntel e la stessa Anna Finizio sono i nuovi campioni italiani di Sky nella categorie Master Questa mattina i monti della Carnia illuminati da un sole estivo sono stati teatro della 11^ edizione dell’International Sky Race® Carnia. Tiziano Moia portacolori dell’Atletica Gemona ha dominato sin dalle prime fasi di gara. Moia ha incrementato il ...

Camusso a Sky TG24 : Intervenire su contratti a termine - no ai voucher - : Il segretario della Cgil, ospite di Sky TG24 Economia, ha parlato della necessità di riqualificare il lavoro: "L'80% delle entrate sono fatte di contratti spesso brevissimi". Sui rider: "Vedremo con il governo". E sarebbe sbagliato reintrodurre ...

Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie HD - canale Interamente dedicato alla saga : Da sabato 9 a domenica 17 giugno si accende Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie, un canale interamente dedicato all’iconica saga, basata sul romanzo di Pierre Boulle. Da non perdere la prima visione di THE WAR – IL Pianeta delle Scimmie. Appuntamento, lunedì 11 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie HD. Tutti i film son...

International Champions Cup 2018 : gli eventi su Sky : C’è grande entusiasmo per la partenza dell’International Champions Cup 2018 che quest’anno approda su Sky Sport: ecco le anticipazioni e gli appuntamenti Mancano poche settimane alla partenza dell’International Champions Cup 2018. Il torneo di calcio conosciuto anche come ICC cambia collocazione per l’edizione 2018. Ecco tutte le novità e le anticipazioni dell’evento sportivo. International Champions Cup 2018: ...

Skyrunning – Al via l’undicesima edizione della International SkyRace Carnia - : L’11^ edizione dell’International SkyRace Carnia sarà valida come prova unica di Campionato Italiano Master di Sky Su designazione della F.I.Sky., (Federazione Italiana Skyrunning), l’11^ edizione della International SkyRace Carnia, in programma domenica 17 giugno, metterà in palio anche i titoli italiani di specialità per le categorie Master. Un importante riconoscimento della Federazione verso la professionalità del Comitato ...

Sky sbarca su Internet e sul digitale di Mediaset : Le novità per i clienti della tv di Murdoch sono due: lo sbarco dell'offerta Sky sulla fibra e una ulteriore evoluzione di Sky Q, il sistema integrato che collega tutti i televisori di casa e i device.Le offerte sono state presentate ieri dall'amministratore delegato Andrea Zappia: "Sono due ulteriori passi in avanti - ha spiegato - dell'evoluzione dell'offerta dell'azienda, che passa soprattutto attraverso gli accordi strategici che stiamo ...

Zappia (Sky) : «Non c’è alcun Interesse a rilevare Mediaset Premium» : Il numero uno della pay tv satellitare ha però ricordato che il biscione ha un'opzione per cedere alcuni di asset tecnologici di Premium L'articolo Zappia (Sky): «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Champions Cup 2018 in diretta e in esclusiva su Sky Sport (20 Luglio - 12 Agosto) : L’International Champions Cup arriva in esclusiva su Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 del più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 Luglio a 12 agosto. Un evento itinerante, con partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia), Stati Uniti e Singapore. Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. ...

'Pertini il combattente' su Sky - il ricordo del Presidente sportivo nell'Intervista a Zoff : Il Presidente con la pipa, il partigiano sempre e comunque dalla parte del popolo. Il Presidente che allo stadio Santiago Bernabeu abbraccia la sua Italia campione del mondo l'11 luglio del 1982. E ...