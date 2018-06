In Battlefield V anche i veicoli avranno munizioni limitate

In Battlefield 5 anche Norvegia e Nord Africa tra le mappe? : Sappiamo ancora poco sul gameplay o sulle mappe di Battlefield 5. Di sicuro, però, siamo al corrente del fatto che ci saranno ampie opzioni di personalizzazione del personaggio, una novità che ha scatenato non poche polemiche a causa della presenza di donne soldato o elementi non in linea con l'accuratezza storica. Alcuni nuovi concept art pubblicati nelle ultime ore, però, ci permettono di volgere lo sguardo ad alcune, possibili location del ...

Battlefield V : in neanche 24 ore il reveal trailer su YouTube incassa il triplo dei dislike di quello di Battlefield 1 : Nella serata di ieri si è svolto il tanto atteso reveal mondiale di Battlefield V, il nuovo capitolo della serie di sparatutto firmata da DICE e da EA che si ambienterà nella seconda guerra mondiale. Come vi avevamo già raccontato questa mattina, sembra che la community non abbia apprezzato il reveal trailer trasmesso durante l'evento, per molti troppo lontano dalle atmosfere che hanno caratterizzato gli ultimi episodi del franchise.A conferma ...

Battlefield 5 avrà anche una Campagna : il single player non sarà trascurato : Secondo un recente report, Call of Duty potrebbe rinunciare a una Campagna per giocatore singolo in Black Ops 4 per concentrarsi maggiormente sul multiplayer e su Zombie. Questa mossa non preoccupa Electronic Arts e non influenzerà Battlefield 5, dal momento che il boss di EA Andrew Wilson ha confermato che il prossimo capitolo conterrà "avvincenti storie per giocatore singolo". È stato confermato durante una recente riunione degli ...