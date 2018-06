Esame di maturità - oggi per gli studenti è l'ora del 'quizzone' : Per gli oltre 500mila studenti alla prese con l'Esame di maturità è il giorno della terza prova scritta, il cosiddetto "quizzone". In alcuni istituti, sedi di seggio elettorale per le comunali, l'...

Perché continuiamo a sognare l’Esame di Maturità : Il foglio bianco, che bianco rimane, nonostante passino i minuti e si avvicini il momento della consegna. Il professore ci guarda con aria di rimprovero, mentre i compagni concludono soddisfatti la prova. Non ricordiamo nulla di quello che avevamo studiato: siamo consapevoli che non supereremo mai l’esame. Ma un momento: noi la Maturità l’abbiamo già superata, dieci, vent’anni fa. Eppure il sogno di trovarci ancora lì, su quel banco del liceo, ...

Maturità : perché continuiamo a sognare l’Esame anche da adulte : Prima o poi almeno una volta è capitato ad ognuna di noi: ci addormentiamo e sogniamo di dover sostenere di nuovo l’esame di Maturità, oppure ci comunicano che per qualche motivo non era valido e dobbiamo rifarlo. Si tratta di un “sogno tipico” (la definizione è nientemeno che di Sigmund Freud), dato che riguarda una fantasia collettiva che potrebbe riguardare l’intera umanità. Ma per quale motivo a così tante persone ...

La versione dell'Etica nicomachea di Aristotele scelta come seconda prova dell'Esame di maturità al liceo classico : L'amicizia è "una virtù o s'accompagna alla virtù" ed è "necessarissima per la vita", Aristotele dixit. Filosofico.net pubblica il testo e la traduzione della versione di greco scelta come seconda prova dell'esame di maturità al liceo classico.IL TESTO GRECOΜετ? δ? τα?τα περ? φιλ?ας ?ποιτ? ?ν ...

Dacia Maraini sull'Esame di maturità : "La traccia su Bassani svegli gli italiani" : La traccia su "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani può servire a svegliare la memoria degli italiani. A pensarla così è la scrittrice Dacia Maraini che intervistata da HuffPost Italia commenta la prima prova dell'esame di maturità.Nel brano tratto da "Il giardino dei Finzi Contini" e presentato ai ragazzi tra le tracce per il tema, viene immortalato il dolore e la vergogna delle leggi razziali nel 1938. ...

Perché continuiamo a fare incubi sull Esame di maturità : È un po' come se la mente umana elaborasse i ricordi dolorosi attraverso un'operazione di deframmentazione della memoria " se vogliamo usare un'analogia con il mondo dei computer," ha aggiunto la ...

Anche Il Volo fa l’Esame di maturità : Piero Barone sui banchi di scuola : Anche i cantanti che diventano famosi praticamente da minorenni, a un certo punto, scelgono di tornare sui propri passi e di fare la maturità. È questo il caso di Piero Barone, uno dei tre cantanti che compongono il notorio trio de Il Volo (che di recente hanno lasciato il bel canto per darsi a una svolta pop più latineggiante). Originario di Naro, in provincia di Agrigento, Barone è tornato sui banchi di scuola per sostenere l’esame ...

Maturità 2018 - Gigio Donnarumma fa l’Esame (finalmente) : Alla fine è toccato anche a lui. Dopo la rinuncia, non senza polemiche, dello scorso anno per il portiere del Milan è arrivata l’ora degli esami di Maturità. Gigio Donnarumma si è presentato per la prima prova all’Istituto di Castellanza di Varese. Secondo chi lo ha visto era teso ed emozionato, come gli altri, per la Maturità da ragioniere. Il diciannovenne portiere del Milan l’anno scorso aveva rinunciato all’esame per andare ...

Prima prova Esame di maturità - traccia e svolgimento dell’analisi del testo di Bassani : Come svolgere l'analisi del testo del brano di Giorgio Bassani tratto da Il Giardino dei Finzi Contini? Il tema centrale del testo, scelto dal Miur per la tipologia A della Prima prova della maturità 2018, è l'antisemitismo. Proprio quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla promulgazione delle Leggi razziali in Italia.Continua a leggere

Esame maturità 2018 : le tracce della prima prova di italiano. Tema su Costituzione - solitudine e clonazione. Analisi del Giardino dei Finzi-Contini : Sono iniziati gli Esami di Maturità per 500mila studenti, oggi alle prese con la tradizionale prima prova: il Tema di italiano. Alle 08.30 gli studenti hanno iniziato a leggere le tracce proposte dal Miur e hanno incominciato a svolgerle: sei ore di tempo previste, le tracce sono identiche in tutte le scuole superiori presenti sul territorio nazionale. Il Tema di attualità, cioè quello di ordine generale, chiede di analizzare il principio ...

