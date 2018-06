Amministrative | Orlando | ora fase costituente

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Sicuramente si è intaccato qualcosa nel rapporto col territorio: ci sono risultati positivi imprevisti come Roma e Brindisi, ma impressiona la vittoria della destra nelle regioni rosse. Ci sono gli elementi per una riflessione molto seria e l’apertura di una”. Lo dice Andrea, deputato della minoranza Pd, ai microfoni di Radio Anch’io, commentando le sconfitte ai ballottaggi. Per, al Pd “serve anche un nuovo vocabolario, bisogna rivedere l’impianto teorico: non si tratta di organigrammi o figurine. Bisogna parlare di condizioni materiali delle persone, dello spaesamento per i cambiamenti sociali, di scuola e sanità, e non di fronte repubblicano”, afferma richiamando la proposta di Carlo Calenda: “è una delle formule di cui parleremo al congresso – puntualizza al ...