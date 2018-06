TV | Rai3 | a “Radici” la storia di Vinod Sookar

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Nuovo appuntamento con “Radici“, la trasmissione di Davide Demichelis in onda domenica 24 giugno, alle 13.00 suha lasciato l’isola di Mauritius per stabilirsi a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Da tempo voleva emigrare, conoscere il mondo di cui sentiva parlare dai turisti. Un giorno è arrivata a Mauritius Antonella Ricci, cuoca italiana, per uno scambio di esperienze: pochi giorni di lavoro insieme, ed è scattata la scintilla.è stato uno dei primi immigrati arrivati a Ceglie, piccola cittadina nella provincia di Brindisi. Le anziane donne del paese, quando lo incrociavano per strada pensavano fosse un sacerdote in missione. Non era frequente incontrare altri stranieri in questo piccolo angolo della Puglia. Oggi invecesi è integrato, nessuno si stupisce più della sua presenza.è solo uno dei protagonisti della nuova serie di ...