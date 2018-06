Auto e moto impattano | 2 feriti - Cronaca del nord ovest

A Isernia il primo mercatone dell'Auto : da Motoris occasioni da cogliere al volo : Una novità nel panorama locale: per le prime cento vetture vendite a prezzi speciali. L'iniziativa presso l'azienda di Contrada Acquaro fino al 30 giugno prossimo Isernia. Sempre nuove sfide per l'...

Alfa Romeo Giulia ottiene un nuovo riconoscimento - Motori e Auto - : Basti pensare che da quando la vettura è arrivata sul mercato sono stati davvero tanti i riconoscimenti di consumatori e addetti ai lavori in tutto il mondo. Tutto ciò mette in evidenza la bontà del ...

Incidente Auto-moto : morto lo chef Alessandro Narducci : Due giovani vite spezzate a causa di un Incidente stradale avvenuto stanotte a Roma, sul Lungotevere della Vittoria. A perdere la vita - riporta

Red Bull Soapbox Race : le folli Auto senza motore a Roma - Style : Per questa ragione gli equipaggi partecipanti sono tutto fuorché classici : si dividono in quattro nel ruolo di piloti e spingitori, e si esibiranno in spettacoli e danze propiziatorie davanti alla ...

Scontro tra Auto e moto sul Lungotevere - 2 morti : Roma, 22 giu. , AdnKronos, - Grave incidente tra un'auto e una moto, la notte scorsa, sul Lungotevere della Vittoria a Roma. Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25 anni, che viaggiavano a bordo ...

Roma - schianto tra Auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti due giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le Auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

Sono cominciati i test dell'Automobile a due ruote (apparentemente una moto) : Nel 1961 sulla rivista Car Life fece la sua comparsa un’automobile avveniristica a due ruote. La macchina del futuro si chiamava Ford Gyron. Era una vettura a due posti che per stare dritta usava il giroscopio. Il modello originale fu esposto al Motor Show di Detroit. Non fu mai prodotta. Il bellissimo ma malaugurato prototipo, in fibra di vetro, andò distrutto in un incendio l’anno dopo. Per fortuna il design ...

Tracciatori GPS per Auto e moto : guida all’acquisto di Giugno 2018 : Purtroppo i furti d’auto continuano, e quindi ciascuno di noi, quando parcheggia la propria auto e moto, teme di essere la prossima vittima. Fortunatamente la tecnologia aumenta e, come in casa, anche in auto, ci fornisce gli strumenti per difenderci meglio dai malintenzionati. Sul mercato sono disponibili economici ed efficaci Tracciatori GPS che possono complicare […] Tracciatori GPS per auto e moto: guida all’acquisto di ...

Biella - incidente tra moto e Auto : morto centauro di 55 anni/ Ultime notizie - Sandigliano : è morto sul colpo : Biella, incidente tra moto e auto: morto centauro di 55 anni. Ultime notizie, Sandigliano: il motociclista è morto sul colpo, in corso rilievi per ricostruire la dinamica(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Sono cominciati i test dell'Automobile a due ruote (apparentemente una moto) : Nel 1961 sulla rivista Car Life fece la sua comparsa un’automobile avveniristica a due ruote. La macchina del futuro si chiamava Ford Gyron. Era una vettura a due posti che per stare dritta usava il giroscopio. Il modello originale fu esposto al Motor Show di Detroit. Non fu mai prodotta. Il bellissimo ma malaugurato prototipo, in fibra di vetro, andò distrutto in un incendio l’anno dopo. Per fortuna il design ...

Auto cappotta a Roaschia - scontro tra due moto a Vernante : i soccorsi : Due incidenti nella giornata di domenica 17 giugno nel Cuneese . Il primo è accaduto intorno alle ore 10 a Roaschia. Una donna ha perso il controllo della propria vettura che ha finito per cappottare ...

Tracciatori GPS per Auto e moto : guida all’acquisto di Giugno 2018 : Purtroppo i furti d’auto continuano, e quindi ciascuno di noi, quando parcheggia la propria auto e moto, teme di essere la prossima vittima. Fortunatamente la tecnologia aumenta e, come in casa, anche in auto, ci fornisce gli strumenti per difenderci meglio dai malintenzionati. Sul mercato sono disponibili economici ed efficaci Tracciatori GPS che possono complicare […] Tracciatori GPS per auto e moto: guida all’acquisto di ...

Le Auto Kia Motors per i Mondiali di calcio in Russia 2018 : Una flotta di 424 veicoli composta da Stonic, Niro e Sportage che sono anche protagoniste di uno spot per i Mondiali 2018. Ceed, Sportage, Sorento e l’ammiraglia K9, a disposizione di giocatori, commissari di gara e VIP per tutta la durata del Campionato del mondo di calcio. Kia stupisce il pubblico degli stadi con uno spot all’interno della maggior parte degli stadi. L’Operazione Mondiale, con promozioni attive presso tutti i ...